See. Touch. Feel. Così Luxoro a Packaging Première 2017

Fra le prime aziende ad aver aderito all’importante manifestazione milanese,

Luxoro celebra i valori dell’oro nel packaging attraverso un’esposizione multi sensoriale

Luxoro parteciperà alla prima edizione di Packaging Première, l’esposizione dedicata al packaging per i brand del lusso, che si terrà nella prestigiosa location The Mall, a Milano, dal 16 al 18 maggio 2017.

“Siamo stati fra le prime aziende ad aver creduto in questa iniziativa e fra le prime ad avervi aderito”, afferma Jana Kokrhanek, Amministratore Delegato di Luxoro. “Per questa prima edizione di Packaging Première abbiamo creato uno stand, intitolato See. Touch. Feel., nel quale l’oro, con la sua luminosità e bellezza, sarà l’attore protagonista dell’esposizione: una galleria dove i visitatori potranno osservare e toccare packaging ed etichette di pregiata bellezza, realizzati con i foil e i cliché del gruppo Kurz.”

Lo stand (A32 A34), sarà suddiviso in quattro isole tematiche:

Etichette e packaging per il vino. La galleria completa di etichette e packaging realizzati da Luxoro, in collaborazione con alcune fra le più prestigiose cantine nazionali. Fra queste, la nuova etichetta, Il Paesaggio Dentro, realizzata quest’anno con la cantina Livio Felluga.

Packaging e cosmetica. Un set completo di packaging primario e di trousse da viaggio, esempio di brand consistency ottenuto attraverso la coerenza cromatica dei foil Kurz applicati su materiali diversi (plastica, carta e tessuto).

Trustconcepts, un concept, contenitore di più soluzioni, studiato per i brand owner che desiderano proteggere i propri prodotti e che vogliono avvicinarsi al consumatore finale coniugando protezione, decorazione e comunicazione.

Packaging Inspiration e clichè. La collezione di packaging creati da Kurz per ispirare designer e creativi, nei quali grafica, materiali e tecnica s’intrecciano a comporre oggetti di esclusiva bellezza. In questa isola saranno visibili alcuni cliché di Hinderer + Mühlich, co-protagonisti insieme ai foil, nella realizzazione di gran parte degli oggetti esposti. Fra loro il cliché realizzato per il packaging di Luce, pregiato vino della cantina Luce della Vite. Uno scrigno nel quale risplende la mappa astrale del Toro, ricostruita con microscopica precisione grazie alla tecnica della micro-incisione.

Non mancheranno sullo stand, naturalmente, anche i foil più esclusivi e d’effetto; olografici, lenticolari, cangianti e multicolori.

I temi “Packaging Inspiration” e Trustconcepts” saranno ulteriori argomenti d’approfondimento grazie alla partecipazione di Luxoro al programma di conferenze che si terrà nel corso della manifestazione. Il 17 maggio, alle ore 11.00, Gianni Azzaretti, Strategic Marketing Developer Luxoro, e Valentina Pozzati, Business Manager Luxoro, terranno due presentazioni dedicate alle tendenze del packaging fra decorazione, protezione e interazione fra brand e mercato.