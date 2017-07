Scodix: al via i beta test per il sistema di nobilitazione digitale E106

Scodix annuncia l’avvio del beta test per il sistema Scodix E106 per la nobilitazione digitale per il settore degli astucci pieghevoli pressol’azienda Copycenter, il più grande stampatore di astucci pieghevoli in Israele; famosa per le sue avanzate tecnologie, e i suoi elevati standard qualitativi, Copycenter sta utilizzando la nobilitazione digitale all’interno del suo flusso di lavoro – “Il sistema estremamente versatile Scodix E106 per la nobilitazione digitale è il completamento perfetto al nostro portafoglio. La gamma eccezionale di nobilitazioni disponibili in un formato B1 ci permetterà di eseguire tutte le nostre procedure di nobilitazione su una sola piattaforma. Inoltre, lavorando con i clienti di alto profilo nel settore della cosmetica, per noi l’aspetto a scaffale è fondamentale. La tecnologia digitale ci permetterà di soddisfare la crescente domanda di nuove applicazioni, tra cui la possibilità di produrre versioni diverse e tirature brevi che questi prodotti richiedono”, dice Uri Drori, CEO di Copycenter.

Scodix E106 ha debuttato a drupa 2016 ed è stata sviluppato appositamente per fornire soluzioni per la nobilitazione per i converter di astucci pieghevoli nel formato 1060 x 760 mm. Le combinazioni uniche di nobilitazioni esclusive della tecnologia Scodix forniscono evidenti vantaggi per i trasformatori di astucci pieghevoli, che così possono differenziare la loro offerta, aumentando i margini di profitto. Da non sottovalutare inoltre il nuovo standard nella tolleranza di registro che consentirà nuovi e più complessi progetti di nobilitazione.

“Conoscevamo già gli alti livelli di produttività e qualità forniti dai sistemi Scodix per la nobilitazione digitale, avevamo solo bisogno di un formato più grande per il nostro mercato degli astucci pieghevoli. Senza costi per gli utensili e quasi senza un vero e proprio avviamento, Scodix è una soluzione veramente interessante in grado di sostituire perfettamente le macchine analogiche”, commenta Drori. “Siamo molto contenti di avere la possibilità di testare la Scodix E106, perché i vantaggi della nobilitazione digitale sono evidenti per il mercato degli astucci pieghevoli”.

L’amministratore delegato di Scodix, Roy Porat, non nasconde la sua soddisfazione di lavorare con un produttore di astucci di alto livello come Copycenter ed è lieto di annunciare che un secondo sistema verrà installato quest’estate in Europa. “Stampatori e trasformatori che investono nello Scodix E106 saranno in grado di offrire tirature brevi e medie (senza ridurre i profitti) e nuovi prodotti, quindi potranno entrare in nuovi mercati e soprattutto avere un vantaggio competitivo nelle attuali difficili condizioni di mercato, proponendo un servizio a valore aggiunto che potrà davvero conferire nuova linfa vitale ai brand owner. A drupa 2016 avevamo dichiarato che i beta test sarebbero stati avviati nella metà del 2017 e abbiamo mantenuto la promessa. Questa fase ci sta portando verso un nuovo standard nell’ambito della nobilitazione degli imballaggi”.

La soluzione Scodix E106 offre molteplici applicazioni di qualità premium su un’unica piattaforma. Questi includono Scodix Foil™, Scodix Sense™, Scodix Spot™, Scodix Variable Data e Scodix Cast & Cure™. I proprietari di marchi possono creare prodotti straordinari usando un procedimento lamina su lamina, aggiungendo effetti Scodix Sense sulla lamina o personalizzando con Scodix Variable Data Sense o Scodix Variable Data Foil: tutti effetti precedentemente impossibili da realizzare in questo settore.