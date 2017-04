Scelti i tre ambasciatori per Print4All

Si dice che tre sia il numero perfetto e infatti tanti sono gli Ambassador di Print4All (Fiera Milano, 29 maggio-1 giugno 2018), manager e imprenditori provenienti da aziende rappresentative di ciascuna delle anime che compongono la manifestazione: CONVERFLEX, GRAFITALIA e INPRINTING. Il loro compito sarà farsi portavoce dell’innovativo progetto fieristico che, sfruttando le sinergie tra le filiere e rispondendo a specifiche esigenze dei buyer, si propone di dare concreto impulso al mercato produttivo italiano. Gli Ambassador si fanno testimonial, parlando in modo diretto al mondo degli utilizzatori, di cui essi stessi fanno parte, conoscendone dunque da vicino le problematiche e le necessità.

I tre Ambassador sono stati selezionati tra aziende altamente innovative dei diversi settori del printing sulla base delle loro caratteristiche personali e professionali. Si tratta di tre manager che si distinguono per un approccio altamente innovativo alle questioni aziendali, che vedono la tecnologia e l’innovazione non fini a se stesse ma come strumenti fondamentali per favorire le relazioni con il mercato e con i clienti al fine di supportare la crescita e l’evoluzione delle imprese e, indirettamente, dell’intero settore.

Alberto Palaveri, R&D Director e Membro del Board Sacchital, è stato nominato Ambassador della verticale CONVERFLEX, perché proviene da una realtà internazionale che è tra fra le più importanti nel settore del flexible packaging e che da 70 anni è alla continua ricerca di innovazione – nei materiali, nelle forme, nelle soluzioni funzionali e grafiche – da mettere a disposizione delle aziende che vogliono realizzare nuove idee ed esplorare nuove opportunità di business.

Joseph Marsanasco, Direttore Innovazione Tecnologica di Rotolito Lombarda e Direttore Generale di Nava Press, è invece l’Ambassador GRAFITALIA. Rappresenta due delle più storiche aziende grafiche italiane riconosciute a livello internazionale per i mercati nei quali operano: lusso, moda, design e editoria. Il mondo del printing & communication è un settore in continua evoluzione e Marsanasco, esperto in tecnologie industriali, ne è un profondo conoscitore ed innovatore.

Alberto Masserdotti è infine l’Ambassador del mondo INPRINTING. È Amministratore di Gruppo Masserdotti e Domino Sistemi, realtà che, tra le varie aree, si distinguono per le innovative soluzioni di Interior Decoration diversificate per ogni ambiente grazie all’utilizzo di materiali speciali e innovativi e altamente personalizzabili. La sua figura è particolarmente rappresentativa per l’esperienza nella stampa di grande formato e per il concept di comunicazione molto elevato.

La scelta di nominare Ambassador provenienti da diversi ambiti del mondo della stampa è motivata dalla necessità di garantire la giusta rappresentatività ai diversi comparti coinvolti nel progetto Print4All, e, al tempo stesso, assicurare uno sguardo costante sul mercato, in cui ciascuno di loro opera quotidianamente.

Gli Ambassador, che rappresentano idealmente l’anello di congiungimento ideale con il settore e gli utilizzatori, avranno dunque un ruolo strategico per accreditare e veicolare i messaggi chiave della manifestazione e le opportunità che, attraverso il progetto Print4All, vengono messe a disposizione degli operatori del printing.

In aggiunta a queste attività, gli Ambassador prenderanno parte agli “steering commettee”, i gruppi di lavoro ristretti coordinati da ARGI, Acimga e Fiera Milano, nati per aprire un confronto con i maggiori player del mercato, con l’obiettivo di rendere sempre più focalizzato il progetto Print4All, capire quali sono i trend innovativi e comprenderne le possibili applicazioni in ambito fieristico.