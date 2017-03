Sappi si aggiudica il prestigioso premio WorldStar 2017

La carta Sappi Guard con barriera integrata per imballaggi ha suscitato molta ammirazione nella categoria di packaging per alimenti

I membri della World Packaging Organisation (WPO) hanno recentemente nominato la carta monopatinata per imballaggi con barriera Algro Guard OHG di Sappi la vincitrice nella categoria per alimenti del famoso premio WorldStar 2017. I rappresentanti del gruppo di prodotti Functional Papers di Sappi riceveranno il premio durante la prestigiosa presentazione dei premi WorldStar e la cena di gala organizzate a Düsseldorf in occasione di Interpack 2017.

Il concorso WorldStar è uno dei principali eventi organizzati dalla World Packaging Organisation ed è il più importante premio internazionale del settore degli imballaggi. WorldStar celebra gli sviluppi continui nella progettazione e tecnologia degli imballaggi e crea uno standard per l’eccellenza internazionale in questo settore.

Le carte per imballaggi con barriera integrata Sappi Guard del gruppo di prodotti Functional Papers di Sappi sono state lanciate sul mercato nel 2016 e sono state anche insignite del prestigioso premio tedesco per gli imballaggi German Packaging Award 2016 nella categoria dei nuovi materiali.

“Sappi è molto contenta di essere stata premiata dalla WPO con questo importante riconoscimento”, ha affermato Kerstin Dietze, marketing manager Speciality Papers di Sappi. “L’interesse dimostrato dal mercato per l’innovativa soluzione per imballaggi a base di carta con elevato effetto barriera Sappi Guard è stato enorme sin dal suo lancio lo scorso anno, indicando l’elevata domanda di un’alternativa altamente sostenibile per le applicazioni di imballaggio flessibile”.

Soluzione avanzata per imballaggi a base di carta

Le carte per imballaggi Sappi Guard di Sappi con proprietà integrate a effetto barriera e termosaldanti rappresentano una soluzione interessante appositamente ottimizzata per la stampa rotocalco e flessografica.

Le carte innovative come Algro Guard OHG forniscono barriere integrate contro la penetrazione di ossigeno, vapore acqueo, grasso, aromi e oli minerali senza la necessità di rivestimenti o adesivi aggiuntivi, riducendo i costi e l’impatto ambientale. Offrendo un’alternativa all’alluminio e ai film plastici, Algro Guard OHG rende la produzione di imballaggi più semplice e più efficiente. Oltre l’80% di questa soluzione di imballaggio a base di carta è costituita da materiali rinnovabili.

Primo utilizzatore di Algro Guard OHG

Il produttore belga di cioccolato Delafaille ha scelto Algro Guard OHG come carta da imballaggio del suo marchio Amusette di barrette di cioccolata di alta qualità. Delafaille era alla ricerca di una soluzione che migliorasse la sicurezza del prodotto, la facilità d’uso e l’estetica generale del prodotto finale, e tutto questo è garantito da Algro Guard OHG.

Grazie a un design esclusivo simile a quello delle bustine da tè, Delafaille ha constatato che Algro Guard OHG ha migliorato il processo di produzione portando alla realizzazione di grandi volumi in modo rapido e conveniente. L’uso della carta anziché dell’alluminio o della plastica ha creato un prodotto finale più piacevole al tatto per il consumatore.