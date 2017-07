Sante Conselvan riconfermato alla Presidenza di FTA Europe

Si è svolta a Barcellona il 30 giugno scorso l’annuale Assemblea dei Soci di FTA EUROPE, l’Associazione Tecnica Europea per la Flessografia costituita dalle Associazioni Tecniche Flessografiche di Benelux, Danimarca, Francia, Italia, Spagna e UK, in occasione della quale Sante Conselvan è stato eletto dall’unanimità dei presenti alla presidenza dell’organizzazione europea.

Conselvan ha ringraziato per la fiducia che gli è stata nuovamente accordata. “Sono onorato e orgoglioso di rappresentare FTA EUROPE e nei prossimi due anni è mia intenzione consolidare i progetti avviati nel primo biennio e contribuire all’ulteriore rafforzamento di questa Associazione. FTA EUROPE è nata solo due anni orsono, ma è già conosciuta dai principali attori mondiali della flessografia, come ad esempio FTA USA, con i quali sono stati avviati stretti rapporti di collaborazione”, ha concluso.

Confermati Wim Buyle (Presidente di EFTA BENELUX) alla Vice Presidenza e Debbie Waldron-Hoines (Direttore di EFIA UK) alla carica di Tesoriere. Entra nel Board anche Ignaci Cusi (Direttore di ATEF) in rappresentanza dell’Associazione Spagnola in aggiunta a Emmanuel Chaud dell’Associazione francese ATF.

In occasione dell’Assemblea sono stati, tra l’altro, definiti luogo e data della serata di premiazione degli FTA EUROPE DIAMOND AWARDS, il premio europeo alla qualità di stampa flessografica assegnato tra i vincitori dei premi nazionali. L’evento si svolgerà a Milano, mercoledì 30 maggio 2018.