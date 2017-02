“Samples Book” by MCA Digital: uno strumento ancora più evoluto a supporto dei fornitori di servizi di stampa

Molto più del classico catalogo, il nuovo Samples Book ideato da MCA Digital, primo rivenditore attivo sul territorio nazionale specializzato in soluzioni di piccolo e grande formato, è un cofanetto ricco di strumenti e fonti di ispirazione pensati per attivare il business dei fornitori di servizi di stampa. Al suo interno, accanto al listino, si trovano le specifiche tecniche dei sistemi proposti, organizzati per offrire sia una panoramica generale dell’offerta MCA Digital, sia approfondimenti tematici che illustrano nello specifico gli oltre 50 prodotti selezionati dal portfolio del dealer padovano.

“Nell’ideare il nuovo Samples Book ci siamo basati sulla nostra esperienza per mettere a punto un marketing tool in grado di rispondere in modo esaustivo e pragmatico alle richieste del nostro target. – commenta Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital – L’obiettivo è instaurare un dialogo ancora più diretto ed efficace tra la nostra forza vendite e gli stampatori, rafforzando la fidelizzazione e trasmettendo il valore delle competenze consulenziali del nostro team. Abbiamo voluto dar vita a uno strumento che sia in grado di offrire nozioni utili a semplificare la comunicazione tra i fornitori di servizi di stampa e i loro clienti, creando così un circolo virtuoso”.

A rendere ancora più indispensabile il Samples Book, la raccolta di prove di stampa realizzate su un’ampia gamma di materiali che mettono in evidenza le prestazioni in termini di qualità di output, versatilità, eco-compatibilità ed effetti visivi e tattili dei sistemi HP Latex e HP PageWide.

Il cofanetto è concepito per essere arricchito di nuovi contenuti in base all’evolversi dell’offerta di prodotti e servizi by MCA Digital. Ampio spazio è dedicato anche alla gamma di materiali di consumo suddivisi per settore applicativo, in modo da agevolare l’individuazione del materiale più adatto alla destinazione d’uso in base alle tecniche di stampa utilizzate. Per una lettura più immediata e una più facile individuazione delle referenze, listino e cataloghi che fanno parte del Samples Book, sono accomunati dalla stessa visual identity e dall’identica suddivisione cromatica delle tipologie di prodotto.

Con il nuovo Samples Book, MCA Digital si riconferma come partner di eccellenza in grado affiancare la propria offerta di sistemi di stampa di ultima generazione con competenze che spaziano dal servizio di assistenza tecnica puntuale e capillare a nuove iniziative a supporto del business dei propri clienti.

Samples Book by MCA Digital può essere richiesto scrivendo a: info@mcadigital.it