RTS sempre più attiva su scala internazionale

ROADSHOW RTS in LATIN AMERICA E FEFCO 2017: GRANDI OPPORTUNITA’ PER ACCELERARE L’EVOLUZIONE DEL BUSINESS IN SINTONIA CON LE NUOVE TENDENZE TECNOLOGICHE.

RTS rafforza il posizionamento e la presenza in America Latina ampliando la coverage e le partnership

Il roadshow in America Latina che ha impegnato il team RTS, unitamente ai suoi partner locali, ARSAES, ha preso il via in Messico, in particolare si è articolato in una serie di tappe che hanno toccato la Capitale e le cittadine di Monterrey, Leon e Puebla. Ancor più che in passato gli imprenditori del mondo del cartone di questa Regione ravvisano i forti mutamenti dello scenario competitivo e tecnologico e avvertono l’esigenza di confrontarsi con esperti in grado di accompagnarli nelle scelte evolutive del loro business e delle loro organizzazioni.

In questo senso è stato registrato un grande interesse nei confronti delle soluzioni RTS, pensate proprio per facilitare l’evoluzione tecnologica in modo da aiutare le organizzazioni a vincere le sfide del futuro. In particolare gli operatori del settore hanno apprezzato l’unicità del portfolio di soluzioni applicative e servizi RTS, il solo in grado di coprire a 360 gradi tutti i processi aziendali dalla produzione alla logistica, alle vendite, agli acquisti e al finance, attraverso applicazioni collaudate e al contempo innovative e totalmente integrate.

“RTS in Latin America, come del resto su scala internazionale, raccoglie la fiducia dei molti imprenditori che desiderano un interlocutore esperto e in grado di armonizzare soluzioni diverse, in grado di fornire soluzioni ai problemi concreti, applicazioni allo stato dell’arte e servizi di consulenza e supporto di alto livello, il tutto basato su oltre 35 anni di esperienza a fianco di centinaia di aziende nel mondo facenti parte di questo settore – ha dichiarato Roberto Chicote (direttore RTS Spagna e Latino America), che ha poi aggiunto – Del resto i nostri successi in Latin America non sono una novità: abbiamo molti clienti importanti e soddisfatti nel Continente e a questo proposito desidero in particolare ringraziare gli amici della Papelera Sant’Angela in Argentina che spesso si rendono disponibili per ospitare altri imprenditori interessati a toccare con mano e ad adottare le soluzioni RTS; così come un saluto va ai nostri clienti boliviani, in particolare ai team della Papelera de Bolivia e di Empacar, con i quali abbiamo condotto progetti veramente importanti con uno spirito di collaborazione profondo che ha arricchito tutte le risorse coinvolte in un grande spirito di teamwork.”

La seconda parte del roadshow ha visto il team RTS trasferirsi in Colombia dove, oltre ai numerosi incontri one to one con clienti, ha avuto luogo l’inaugurazione della nuova struttura locale di Bogotà, principalmente dedicata al supporto e che, congiuntamente alla struttura di Buenos Aires, va a rafforzare ulteriormente il paternariato tra RTS e Nova Latin America. L’inaugurazione della nuova sede è stata anche l’occasione per organizzare la prima edizione Colombiana del “1er Congreso Técnico de Maquinarias e Insumos para el Cartón Corrugado” dedicato agli operatori del mondo del cartone intenzionati a conoscere i nuovi trend e le migliori innovazioni tecnologiche verticali software e hardware pensate per il loro businesss. L’evento ha riscosso grande successo anche grazie all’esperienza già consolidata da RTS e Nova Latin America nell’organizzazione di manifestazioni analoghe in altri importanti località sudamericane. Al termine del convegno, il team RTS si è reso disponibile ad approfondimenti e analisi personalizzate on site. Le imprese presenti hanno raccolto con entusiasmo questa opportunità e quindi il team RTS ha visitato, nelle settimane successive, le strutture produttive di numerosi realtà del settore.

“Possiamo affermare che in Colombia abbiamo notato un forte interesse degli operatori non solo verso gli aspetti legati alle nuove tecnologie HW e SW, ma anche e soprattutto verso l’adozione di nuovi modelli organizzativi e metodologie di implementazione e gestione del business in grado di incrementare l’efficienza e la generazione del valore. In questo caso sono davvero molto soddisfatto di come gli operatori riconoscono a RTS, caso unico in tutto lo scenario, il ruolo di partner guida capace di mettere a loro disposizione tutte le competenze necessarie per aiutarli a compiere i passi corretti e a prendere le decisioni più idonee per il loro futuro” – ha commentato Roberto Chicote.

Dopo la positiva partecipazione all’edizione 2017 del Convegno ACCCSA, tenutasi a Lima dal 27 al 29 giugno, alla quale hanno partecipato le principali imprese dell’America centro meridionale, RTS parteciperà alla nuova edizione di FEFCO 2017 che si terrà a Vienna dal 11 al 13 Ottobre 2017. In questa sede RTS ribadirà la propria missione di interlocutore primario nell’accompagnare le aziende ad affrontare con successo le sfide della digitalizzazione del business.

Grazie agli oltre 35 anni di esperienza accumulati lavorando per le principali realtà del settore RTS, mettendo a disposizione la propria metodologia di analisi denominata Smart Company 4.0 per l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e l’architettura ERP RTS GLOBAL,è in grado di rispondere in modo armonico alle esigenze delle varie aree operative aziendali coprendo l’intero ciclo delle commesse.

RTS GLOBAL è inoltre disegnata per interagire, attraverso appositi integration kit, con gli applicativi dei principali player internazionali quali OMP, SAP R3 e Business One appunto, Team System, Sistema, Zucchetti/ Mago, Microsoft Dynamics NAV e AX, e con i più innovativi software per la gestione della produzione garantendo piena comunicazione e controllo dei flussi informativi in modalità web e su dispositivi mobili.