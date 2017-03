Rock‘n’Roll e Easy Strip: da OMET un altro passo verso l’efficienza produttiva

Il processo di sfridatura è uno dei passaggi più delicati nella stampa di etichette. Grazie all’evoluzione del sistema Rock‘n’Roll e all’introduzione del nuovo gruppo “Easy-Strip”, questo processo è diventato un reale valore aggiunto per tutte le macchine OMET. Si tratta di due soluzioni tecniche che permettono di limitare gli scarti e aumentare la velocità di produzione mantenendo sagomature perfette, risolvendo qualsiasi problema legato all’utilizzo di materiali particolari o alla fustellatura di sagome complesse.

Il sistema Rock‘n’Roll è l’esclusivo gruppo di sfridatura standard su tutte le macchine OMET, che permette la rimozione dello scarto dopo la fustellatura senza limitare le prestazioni della macchina. Grazie alla nuova opzione “Dual Function” può funzionare in due modi: non solo come sistema a contatto, ma anche come sistema tradizionale a torretta, in base al tipo di materiale e alla sagoma di fustellatura. Questo recente sviluppo rende l’intera macchina ancora più versatile ed efficiente, capace di superare un grande limite che caratterizza la maggior parte delle macchine concorrenti sul mercato.

Il sistema Apri&Chiudi “Easy-Strip” è un nuovo gruppo addizionale che agevola ulteriormente la sfridatura di tutte le etichette autoadesive, permettendo di aumentare la velocità di produzione ed evitare la rottura dello sfrido specialmente con materiali speciali più critici da fustellare come gli accoppiati in carta adesiva. Questo dispositivo è stato studiato per aprire e chiudere i materiali supportati e ridurre l’adesione tra il supporto siliconato e quello adesivo, mantenendo costante la tensione di entrambi gli strati. Il gruppo può essere montato su tutte le macchine OMET in fascia stretta, dalla iFlex alla X6, e consente di raggiungere la velocità di 190m/minuto, anche con sagome particolarmente difficili.

La combinazione di questi due esclusivi sistemi targati OMET è la perfetta soluzione per ottimizzare i tempi dell’intero processo di stampa e incrementare l’efficienza produttiva, eliminando l’eventualità di sconvenienti fermi macchina dovuti alla rottura dello sfrido.