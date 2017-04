Rehms Druck sceglie Konica Minolta per investire nel segmento inkjet B2

Rehms Druck ha invitato Konica Minolta a stampare un’ampia gamma di applicazioni, fra cui direct mail, packaging ed etichette di alta qualità. Il processo di selezione prevedeva inoltre chiedere a Konica Minolta di dimostrare le capacità della AccurioJet KM-1 in termini di qualità e ritorno sull’investimento.

Questa “significativa” transazione è stata perfezionata alla fine di febbraio; Rehms Druck beneficerà inoltre dei servizi di supporto di altissimo livello offerti da Konica Minolta. Fra questi ricordiamo la pianificazione del marketing, lo sviluppo di applicazioni con relative analisi approfondite e la formazione in loco per gli operatori chiave, oltre all’accesso esclusivo a PROKOM, il gruppo indipendente di utenti di Konica Minolta.

Rehms Druck, con sede a Borken, nella regione nord-occidentale della Germania chiamata Westfalia, è da molti anni un fedele cliente di Konica Minolta, di cui utilizza il sistema basato su toner. In occasione dell’edizione 2016 di drupa, tuttavia, l’azienda ha realizzato che i tempi erano maturi per investire nella tecnologia inkjet UV per fogli tagliati e, in particolare, nella AccurioJet KM-1.

Tra i numerosi vantaggi offerti da questa stampante inkjet digitale, assolutamente unica, c’è la tecnologia brevettata che aiuta la AccurioJet KM-1 di Konica Minolta a “congelare” il punto del getto d’inchiostro, il che permette di ottenere risultati perfetti in termini di messa a registro dei colori e di stabilità delle immagini. La flessibilità della AccurioJet KM-1 prevede inoltre una speciale capacità di realizzare stampe duplex (perfette) che escono dalla stampante e passano direttamente alla finitura.

La stampante AccurioJet KM-1 B2+ è in grado di gestire un’ampia gamma di supporti su sostrati sia patinati che non patinati, di spessore compreso fra 0,06 e 0,6 mm. Questo significa che i clienti possono utilizzare materiali offset standard senza dover ricorrere al pre-trattamento o a costose carte digitali. Rehms Druck espanderà questa funzionalità per stampare su determinati tipi di plastica e di etichette, sfruttando appieno i benefici che l’inchiostro UV è in grado di offrire.

Uno dei motivi principali per cui Rehms Druck ha scelto Konica Minolta come partner aziendale preferenziale è la capacità di quest’ultima di offrire un’unica tecnologia comprovata capace di stampare imballaggi ma anche lavoro commerciale.

Daniel Baier, amministratore delegato di Rehms Druck, ha dichiarato: “Abbiamo testato accuratamente la qualità di stampa della AccurioJet KM-1 di Konica Minolta rispetto ai prodotti della concorrenza. E la qualità e i risultati ci hanno davvero spinto a investire fin da subito. Le prestazioni e il ritorno sull’investimento che la AccurioJet KM-1 è in grado di offrire ci aiuteranno a espandere le nostre capacità sul mercato, mentre passiamo al segmento del packaging e continuiamo a sviluppare l’ambito del direct mail.

“Konica Minolta ha dedicato molti mesi a collaborare con i nostri team per comprendere appieno le nostre esigenze aziendali e specifiche. Siamo rimasti davvero colpiti dalla professionalità e dall’attenzione ai dettagli che tutto lo staff di Konica Minolta ha dimostrato per sostenere la nostra avventura nei nuovi mercati.”

Mark Hinder, Head of Market Development per Konica Minolta Europe, ha dichiarato: “Prestiamo grande attenzione alle esigenze dei nostri clienti, in modo da poter dar vita a collaborazioni proficue incentrate sulle nuove opportunità di mercato che l’inkjet UV è in grado di creare. I nostri team sono stati ampiamente coinvolti nel processo di identificazione e valutazione dei modi per integrare la AccurioJet KM-1 non solo nei flussi di lavoro PRINERGY Kodak già esistenti di Rehms Druck, ma anche nell’ambito dei dati variabili. Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che questo sistema di stampa digitale è una piattaforma adattabile estremamente flessibile, adatta a clienti che cercano di espandere le proprie capacità.

“La AccurioJet KM-1 permetterà a Rehms Druck di espandersi in nuovi ambiti applicativi, cosa che non sarebbe stata possibile con altre tecnologie, grazie alle grandi dimensioni dei fogli che questo sistema di produzione di altissimo livello è in grado di offrire.”

Ha poi aggiunto: “Rehms Druck, inoltre, ha ora la possibilità di fare rete con altri clienti della AccurioJet KM-1, beneficiando del forte ritorno sull’investimento che l’inkjet UV è in grado di portare.”