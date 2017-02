Qual è il tuo colore preferito?

G.F.Smith, produttore britannico di carte speciali dal 1885 e distribuito in Italia da Paper&People, ha avviato da gennaio 2017 un’indagine per identificare il colore della nostra epoca, il colore più amato al mondo.

Per tre mesi G.F. Smith, con la collaborazione dell’agenzia di design Made Thought e di Hull 2017, inviterà tutte le persone del pianeta a scegliere il loro colore preferito, che sarà individuato da migliaia di persone di tutto il mondo, e una di loro avrà anche il privilegio di vedere il proprio nome abbinato al nuovo colore e inserito nella gamma Colorplan, gamma di carte colorate, fiore all’occhiello di G.F.Smith.

La gamma Colorplan è composta da carte colorate naturali, disponibili in 50 colori, 25 goffrature e 8 grammature per rispondere alle più svariate esigenze creative. Grazie alla sua miscela di fibre vergini lunghe e corte e la tecnica di produzione con macchine a doppia tela, Colorplan ha le grammature e la rigidità ideale per la realizzazione di ogni tipo di imballaggio. È un supporto naturale di alta qualità, ottenuto con un processo di produzione che consente ottime prestazioni di stampa. Oltre alla sua dimostrata compatibilità con le tecniche di stampa tradizionali, come la litografia, la stampa a caldo, il letterpress e lo sbalzo a secco, Colorplan Digital è garantita per HP Indigo e adatta a Xerox iGen, Kodak Nexpress e alcune stampanti a toner.

Dopo tre mesi di raccolta dati a livello internazionale, a fine marzo 2017, in occasione di “Paper City”, che si svolgerà a Hull, città natale di G.F. Smith, verrà svelato il colore più amato del mondo. Il colore sarà inserito nella collezione Colorplan e porterà il nome del vincitore, cioè di colui che avrà scelto il colore che più si avvicina a quello più selezionato in tutto il mondo. Oltre a questo il vincitore sarà invitato a visitare la cartiera nel Lake District per assistere alla produzione della carta con il nuovo colore e ricevere in omaggio un set di carte e buste per corrispondenza realizzate con il nuovo colore.

Esortiamo quindi tutti lettori a partecipare e rispondere alla domanda: qual è il tuo colore preferito? collegandosi al sito www.worldsfavouritecolour.com