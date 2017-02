Plast 2018 oltre 600 gli espositori già iscritti

Sono oltre 600 le aziende che hanno confermato entro il primo termine di iscrizione la propria partecipazione a PLAST 2018 – mostra internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma che avrà luogo a Milano dal 29 maggio al 1° giugno 2018 – prenotando un’area pari a circa i due terzi della superficie occupata nell’edizione 2015.

Si tratta di un risultato notevole, a oltre un anno dalla mostra, anche alla luce del fatto che molti espositori italiani ed esteri hanno confermato l’intenzione di presentare impianti in funzione, offrendo così una vetrina tecnologica esaustiva e aggiornata.

PLAST 2018 si conferma come l’appuntamento di settore più importante in Europa nel 2018, che – insieme alle mostre concomitanti nell’ambito della cosiddetta “The Innovation Alliance”, ovvero IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA – occuperà tutti i padiglioni del quartiere espositivo di FieraMilano, diventando il secondo evento per superficie, dopo il Salone del Mobile.

Anche nella prossima edizione, PLAST ospiterà tre saloni-satellite, dedicati ad altrettante filiere d’eccellenza nel settore: RUBBER (alla terza edizione, dedicata al mondo della gomma), 3D PLAST (alla seconda edizione, dedicata alla produzione additiva e tecnologie affini) e PLAST-MAT (al suo debutto, dedicato alle soluzioni in materiali plastici innovativi).

Nel frattempo, la Segreteria organizzativa prosegue con la sua intensa campagna promozionale: dopo le diverse partecipazioni fieristiche del mese di gennaio – dall’India alla Russia, dalla Germania agli Emirati – PLAST 2018 sarà presente nei prossimi mesi a KOPLAS (Seoul, 7-11 marzo), PLASTICO BRASIL (San Paolo, 20-24 marzo), PLASTEXPO (Casablanca, 5-8 aprile), CHINAPLAS (Guangzhou, 16-19 maggio), PLASTPOL (Kielce, 23-26 maggio), FIP (Lione, 13-16 giugno).

L’interesse delle imprese nei confronti di PLAST 2018 è un segnale importante, rafforzato dagli elementi di moderato ottimismo espressi nelle ultime settimane dalle aziende del comparto plastica e gomma – costruttrici di macchinari e produttrici di manufatti, monitorate da ASSOCOMAPLAST-Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi per Materie

Plastiche e Gomma con le indagini congiunturali di gennaio e febbraio – alla luce del miglioramento della raccolta ordini sia all’export sia sul mercato interno.

In particolare, il positivo atteggiamento degli operatori per quanto concerne il mercato domestico sarebbe almeno in parte riconducibile alle aspettative riguardo il Piano Nazionale Industria 4.0, che prevede strumenti di supporto alle aziende – in primo luogo superammortamento, iperammortamento, Nuova Sabatini – per gli investimenti in beni strumentali.

Le aziende possono ancora iscriversi a PLAST 2018 fino al secondo e ultimo termine del 30 aprile 2017, usufruendo di uno sconto del 10% sul canone di partecipazione.

L’elenco dei partecipanti è disponibile nel sito plastonline.org.