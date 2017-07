Pixartprinting premia i professionisti delle arti grafiche

Parte PixartPro, il programma che offre solo ai rivenditori servizi esclusivi e buoni spesa

Arricchimento di gamma e innovazione tecnologica sono all’ordine del giorno per Pixartprinting, che a oggi conta oltre 250.000 clienti attivi su scala europea. Un portfolio in costante ampliamento, grazie a politiche di marketing evolute, sviluppo di nuovi prodotti e apertura a mercati inediti. Target particolarmente importante sono i professionisti delle arti grafiche, che si rivolgono al leader dell’Upload&Print per realizzare stampati che non potrebbero produrre direttamente per tempistiche, qualità, competenza tecnologica e prezzo competitivo. Il 18 luglio segna una tappa fondamentale nella storia di Pixartprinting con la presentazione di PixartPro, il programma ideato per premiare la fidelizzazione dei rivenditori. Dedicato ai professionisti delle arti grafiche, assicura un’esperienza d’acquisto privilegiata attraverso servizi esclusivi e buoni spesa mensili su tutto il catalogo. L’accesso al programma, che avviene automaticamente in fase di registrazione, è riservato ai clienti-rivenditori, ovvero tipografie, agenzie di comunicazione e studi grafici.



“PixartPro nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze del mercato e dei nostri clienti” – commenta Federico Gonzalez, Head of Marketing & Sales Pixartprinting. “In particolare i professionisti delle arti grafiche, che nel nostro portfolio attuale sono oltre 50.000. Per premiare la loro fiducia abbiamo ideato questo programma che assicura vantaggi tangibili a effetto immediato. Un nuovo progetto di fidelizzazione basato sulla profilazione della clientela che si affianca al preesistente Starway regolato dal comportamento d’acquisto. Siamo certi che PixartPro renderà la nostra formula sempre più competitiva, offrendo ai rivenditori nuove opportunità, stimoli di crescita e di collaborazione. Pixartprinting attraverso questo programma si pone come un alleato dei propri clienti, supportando il loro successo in modo attivo”.

Totalmente trasparente, PixartPro è accuratamente descritto nella landing page dedicata. Qui sono elencati tutti i servizi esclusivi ed è possibile approfondire il funzionamento degli incentivi economici. Il buono spesa mensile viene calcolato sulla base di quanto i clienti hanno speso il mese precedente e varia in funzione del superamento di una di quattro soglie. Inoltre, i clienti aderenti al programma hanno a disposizione una sezione dell’area personale, dove possono consultare tutti i movimenti legati al buono spesa e controllare in tempo reale il saldo del mese in corso. I servizi riservati ai clienti PixartPro, come il tracking ordini, il mittente personalizzato con pacco anonimo e i campionari neutri, verranno costantemente arricchiti con nuovi rilasci per assicurare sempre più vantaggi ai professionisti delle arti grafiche sulla base delle loro necessità e dei suggerimenti pervenuti.

Funzionamento del buono spesa mensile PixartPro

Il primo giorno di ogni mese Pixartprinting premia i clienti PixartPro con un buono spesa calcolato in base a quanto hanno speso il mese precedente e in funzione del superamento di una delle quattro soglie. Ad esempio, al superamento della prima soglia (250€), il cliente otterrà un buono pari alla cifra spesa il mese precedente moltiplicata per la percentuale corrispondente (2,5%).

La spesa del mese, da cui si genera il buono per il mese successivo, viene calcolata considerando la somma degli importi al netto di promozioni, iva, costi di spedizione e di imballaggio, relativi alle lavorazioni che sono state pagate e la cui data di consegna prevista è all’interno del mese stesso. Il buono spesa ha validità di un mese e scade al termine del mese in cui è stato generato.