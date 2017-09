Paperskin amplia le possibilità di nobilitazione con Scodix

L’azienda piemontese ha scelto il sistema di produzione israeliano per offrire nuovi servizi alla propria clientela

Specializzata in servizi di nobilitazione conto terzi dal 1983, Paperskin ha da poco installato un sistema Scodix Ultra Pro Foil. Alla base dell’investimento la decisione del management di offrire alla propria clientela un servizio di nobilitazione anche su piccole tirature o lavorazioni con un timing particolarmente ristretto.

Dopo aver vagliato le possibilità offerte dal mercato, Paperskin ha scelto Scodix Ultra Pro Foil, distribuita sul territorio nazionale da Heidelberg Italia. A far propendere l’azienda con sede a Moncalieri (TO) la combinazione di tecnologia digitale e robustezza strutturale, capace di reggere doppi o tripli turni.

Scodix Ultra Pro Foil è un sistema di nobilitazione digitale che permette di realizzare lavorazioni quali laminazioni, verniciature, rilievi, Braille e molto altro su una vasta gamma di supporti che spaziano dalla carta al PVC al cartone. Fra le sue caratteristiche spiccano anche l’alta qualità del prodotto finito e la possibilità di realizzare diverse applicazioni in un singolo passaggio, razionalizzando i tempi di lavorazione.

Con un mercato esteso in tutto il nord Italia e in diverse realtà internazionali, Paperskin fa leva su un’esperienza ormai più che trentennale e su una passione che viene riversata in ogni lavorazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla tiratura. Grazie a questo nuovo investimento, Paperskin punta a consolidare ancor di più la propria posizione di service serio e affidabile.