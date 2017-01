PAPER NG con iperammortamento al 250% per la trasformazione digitale Industria 4.0

Come confermato recentemente e riportato dai principali organi di stampa, oltre ad essere stato prorogato a tutto il 2017 il Superammortamento con aliquota al 120%, è stato introdotto un Iperammortamento pari al 250% sugli investimenti in tecnologia, tra cui determinate categorie di soluzioni software, legati a beni materiali dell’Industria 4.0.

Sirio informatica e sistemi Spa è lieta di annunciare che PAPER Next Generation rientra nella normativa del Super/Iperammortamento, per le categorie di sistemi di tracciabilità della qualità del prodotto, software per la condivisione dei dati tramite reti di sensori e sistemi di simulazione.

E’ quindi possibile approfittare dell’Iperammortamento per rendere Industria 4.0 i propri sistemi di gestione della produzione con PAPER NG, per:

ottimizzare la schedulazione con l’ausilio di simulazioni, per cartiere, ondulatori e scatolifici;

tracciare il ciclo produttivo dalla materia prima, al semilavorato, al prodotto finito per controllarne la qualità;

rilevare automaticamente i dati di produzione dalla rete di sensori per monitorare la performance complessiva e delle singole macchine.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni PAPER NG e l’Iperammortamento: marketing@sirio-is.it