New entry in casa Guandong: Paolo Littamè, nuovo Sales Manager Italia

Guandong già forte di un piano di sviluppo con respiro internazionale che ha visto il brand affermarsi in tutta Europa, consolida ulteriormente la propria presenza sul territorio italiano annunciando l’ingresso nel team aziendale di Paolo Littamè che ricoprirà il ruolo di Sales Manager Italia.

“Il mercato ci identifica da tempo come punto di riferimento per la nostra conoscenza approfondita dei materiali plastici destinati alla comunicazione visiva e alla digital decoration, ma anche per il consolidato heritage in ambito di stampa serigrafica e offset. – commenta Edoardo Elmi, Presidente Guandong – Oggi vogliamo offrire, accanto a un range esclusivo di prodotti di qualità in linea con le normative europee, un know-how ancora più puntuale sul connubio materiali e tecnologie digitali. Per questo abbiamo rafforzato il nostro reparto vendite con una figura dotata di specifiche competenze anche sul fronte hardware”.

La VisualCom made in Italy sta vivendo un momento di grande effervescenza anche grazie al contributo di aziende votate all’innovazione come Guandong che si è fatta pioniere del concept Spot Déco, favorendo lo sviluppo di nuovi modelli di business e di ambiti applicativi inesplorati. Da queste premesse nasce l’esigenza di dedicare al mercato italiano una figura che contribuisca con i propri skill tecnici e commerciali a soddisfare le richieste dei clienti.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di una realtà affermata come Guandong – commenta Paolo Littamè – Oggi il mercato è orientato a ricercare una sinergia sempre più forte tra tecnologie, materiali e software: il mio compito sarà consolidare il rapporto fiduciario con la clientela, puntando sulla capillarità del servizio e garantendo un supporto consulenziale ancora più specializzato”.

Grazie alla sua esperienza e conoscenza del mercato, Paolo Littamè si pone anche come da trait d’union per la specificità dei supporti Guandong e le tecnologie di stampa di ultima generazione. Infatti, sarà di prezioso supporto alla Direzione Commerciale per eventuali servizi anche a livello europeo ed ancor più di supporto alla Direzione Marketing per lo sviluppo e l’applicazione dei nuovi prodotti, anche in nuovi ambiti applicativi.