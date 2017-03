Open house Mega Service dal 4 al 6 aprile

Sarà presentata, in anteprima assoluta in Italia, la nuova linea di piega incolla Hong Jing modello JC 1100 PC in dimostrazione presso la nuova sede di Paderno Dugnano.

“Si tratta di una linea di macchine per il settore dell’imballaggio in cartone in grado di soddisfare le più svariate esigenze di ogni produttore. Inoltre, saranno a disposizione informazioni sull’intera gamma di questa avanzatissima tecnologia che consente di raggiungere i più elevati livelli qualitativi di produzione”, dice Mario Dallanegra socio di Mega Service.