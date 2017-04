Open house in Print Finishing Li.To.Ver dedicato alla nuova BOBST EXPERTFOIL 142

Lo scorso 31 marzo Print Finishing Li.To.Ver ha aperto le porte del suo stabilimento di Vimercate, a pochi chilometri da Milano, per la presentazione ufficiale della nuova fustellatrice per stampa a caldo BOBST EXPERTFOIL 142 che è stata installata alla fine dello scorso anno ed è entrata in produzione a gennaio 2017. Si tratta della prima installazione in Italia di una fustellatrice per stampa a caldo nel formato 100 x 140.

All’evento ha partecipato anche Marco Lideo, Product Sales Director, divisione packaging cartone teso di BOBST, che direttamente dalla sede svizzera ha preso parte al progetto di sviluppo della EXPERTFOIL 142 e ne ha tracciato un breve excursus e una descrizione tecnica, prima della demo.

Questa è la terza macchina per la stampa a caldo installata da BOBST in Li.To.Ver che ricordiamo è un’azienda esclusivamente impegnata nella nobilitazioni degli stampati, dalla verniciatura, alla stampa a caldo passando per rilievi, goffrature ecc. All’open house hanno preso parte numerosi clienti invitati da Li.To.Ver, in rappresentanza di importanti gruppi cartotecnici ed editoriali, interessati al grande formato che questa macchina consente di raggiungere, nobilitando in un unico passaggio con risultati qualitativi eccellenti.

Nel numero di Converter&Cartotecnica marzo-aprile che sarà in distribuzione da metà aprile pubblicheremo un articolo di approfondimento nel quale Claudio Parietti, direttore commerciale e marketing di Print Finishing Li.To.Ver. spiegherà le caratteristiche tecniche della nuova EXPERTFOIL 142 e le aspettative della sua azienda, sempre più un punto di riferimento per il mercato della nobilitazione degli stampati, con un occhio di riguardo al packaging.