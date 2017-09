Open house Film in Bolla per Bandera: linea per film in PE ad altissima produzione

Posted by: Andrea Spadini 56 views In: Articoli-flessibile Bandera approda in Turchia con un ennesimo macchinario, denominato TechnoFlex ® PO5, ottenendo la possibilità di collaborare con un trasformatore molto importante del settore del packaging flessibile.

Questa rappresenta per Bandera una sfida importante sul territorio turco. In collaborazione con l’azienda Somplast Plastik, agente esclusivo di vendita.

Prima del collaudo presso il cliente, Bandera presenterà la linea presso il proprio stabilimento di Busto Arsizio, all’interno del centro di R&D, durante un open house dedicato, che si terrà dal 28 novembre al 1 dicembre 2017.