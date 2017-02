OMET, la crescita continua: il nuovo stabilimento è già a “pieno regime”

Personale in crescita e ottimo workflow per la nuova unità produttiva OMET, avviata qualche mese fa a Molteno (LC) per la produzione di macchine da stampa. “E’ il primo passo del processo di espansione dell’azienda – dice Antonio Bartesaghi, AD del Gruppo OMET -. Non è esaustivo per le nostre esigenze di crescita ma assolutamente importante per la riorganizzazione logistica e il miglioramento dell’efficienza nell’ottica della riduzione di tempi e costi di processo”.

“Lo spazio produttivo di Molteno è già a pieno regime – continua Bartesaghi – ed è completamente utilizzato per l’assemblaggio di alcune linee produttive. Ci ha permesso di riorganizzare l’aspetto logistico ottenendo efficienza sul ciclo di processo, per cui stiamo già riscontrando dei risultati positivi a livello aziendale”.

Piena soddisfazione alla OMET, dunque, per l’investimento effettuato: testimonianza concreta della crescita stabile e duratura dell’azienda lecchese.

Molteno, che conta 3000 metri quadri di capannone e già una ventina di operatori attivi sulle linee produttive, ha già ospitato la visita di clienti internazionali. “Lo stabilimento è stato attrezzato con tutte le apparecchiature e le strutture necessarie al montaggio e al collaudo – conclude Bartesaghi – e c’è un gruppo di lavoro che si è preso la responsabilità di ottimizzare il processo produttivo, sta lavorando bene e sta ottenendo i risultati che ci aspettavamo”.