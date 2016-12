Omet, la crescita continua: aperta nuova sede produttiva di 3.000 m2

Omet apre una nuova unità produttiva a pochi km da Lecco dedicata all’assemblaggio e collaudo delle linea da stampa XFlex X6.

E’ la continua crescita, la soddisfazione della clientela che ha spinto Omet ad investire in una nuova unità produttiva in grado di sostenere l’aumento del volume d’affari nel settore delle macchine da stampa. Magazzini verticali automatici, spazi produttivi equipaggiati di tutte le nuove tecnologie organizzative sono le peculiarità di questo efficiente reparto che assicurerà precisione e qualità a tutto il processo produttivo.

“In un momento in cui l’economia sta ancora risentendo della crisi – ha detto Marco Calcagni, direttore commerciale di Omet – la nostra azienda continua a creare valore e nuovi posti di lavoro. Dal mercato arrivano commesse importanti che ci danno molta fiducia per il futuro”.