OMET in Medio-Oriente per la Gulf Print & Pack 2017

Ci sarà anche OMET alla fiera Gulf Print & Pack 2017 di Dubai, che si terrà allo Za’abeel Halls del World Trade Centre dal 26 al 29 Marzo prossimi. La fiera, che conta oltre 300 espositori e 12mila visitatori, è il punto di riferimento per gli operatori del packaging e della stampa in Medio Oriente e Nord Africa.

Per OMET, che sarà presente con il suo agente per il Medio Oriente, Printech Middle East, è la terza partecipazione alla fiera.

“OMET conta già una ventina di macchine installate in Medio Oriente – spiega Paolo Grasso, Area Manager OMET – e la Gulf Print & Pack è un ottimo momento per tenere i contatti con gli operatori del settore: attira visitatori da tutta la regione, non solo dai Paesi arabi ma anche da Iran o Turchia. E a livello di proposta tecnologica è sicuramente la più importante dell’area. Il mercato, anche se risente della crisi petrolifera e geopolitica in corso, ha sempre avuto alti tassi di crescita e promette nuove opportunità per i prossimi 5-10 anni, anche in vista dell’Expo di Dubai 2020”.

La crescita del mercato in medio oriente è trainata dal forte sviluppo del packaging sul mercato del food (alimentare). “La fiera è un grande barometro della fiducia economica nel settore – ha dichiarato Michael Hodge, sales director della Gulf Print & Pack -. Quest’anno avrà una superficie espositiva più grande e sarà ricca di nuovi prodotti da lanciare. Le previsioni statistiche della Smithers Pira sono molto positive e parlano di un giro d’affari che per il settore stampa quest’anno supererà i 24 miliardi di dollari”.

Per la sera del 27 marzo, l’agente OMET Printech Middle East ha organizzato un seminario dedicato all’In-mold labeling, la tecnologia che consente applicare etichette nella fase di stampaggio del packaging, così da ottenere un risultato più resistente e di facile smaltimento.