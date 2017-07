Nuova Vip Lounge MCA Digital

Fervono le attività nella nuova Vip Lounge di MCA Digital dove, a poche settimane dall’inaugurazione, gli eventi si susseguono a ritmo incessante. Come l’esclusiva due giorni appena conclusa dedicata alla presentazione delle inedite soluzioni di stampa e taglio HP Latex. Un appuntamento che MCA ha voluto riservare agli stampatori medio/piccoli che approcciano per la prima volta questa tecnologia, di cui il dealer padovano si conferma specialista.

“Il mercato sta dimostrando un crescente interesse per il Latex, che da sempre si contraddistingue per versatilità, prestazioni elevate e sostenibilità – spiega Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital. – Ora, l’introduzione dei nuovi sistemi print & cut, soluzioni entry level alla portata di tutti, amplia ulteriormente performance e applicazioni di questa tecnologia. Ad esempio è possibile stampare pellicole termosaldabili, indispensabili per la personalizzazione di tessuti per sportwear, pronto moda e home decor”.

A guidare gli ospiti alla scoperta delle opportunità di business offerte dalle nuove soluzioni HP, l’esperienza e la competenza del team MCA e il valore aggiunto di tools evoluti come il Samples Book. Si tratta di un prestigioso cofanetto che raccoglie strumenti, fonti di ispirazione e prove di stampa, ideato e realizzato da MCA e arricchito per l’occasione con alcuni esclusivi output realizzati proprio con i nuovi sistemi di stampa e taglio HP Latex.

Tra le novità presentate anche alcuni inediti tools firmati HP per i possessori di stampati Latex, come il software per il web-to-print HP WallArt Suite e il nuovo HP Latex Sign & Display Application Wall, una raccolta di esempi che aiutano a spiegare la versatilità della tecnologia, sia in ambito di materiali sia di applicazioni per interni ed esterni.

“L’evento dedicato alle nuove soluzioni di stampa e taglio HP Latex rientra a pieno titolo nel ricco calendario di appuntamenti che nei prossimi mesi continueranno ad animare la nostra Vip Lounge, con l’obiettivo di instaurare un dialogo sempre più efficace con gli stampatori, rafforzando la fidelizzazione e trasmettendo loro tutto il valore aggiunto della nostra pluriennale esperienza” – commenta Del Guasta.

La vicinanza al cliente è infatti da sempre uno degli asset fondanti dell’attività di MCA Digital, da tempo impegnata anche sul fronte della responsabilità sociale e della cultura aziendale, orientata alla costruzione di nuovi modelli di business.