Nu-Maber ha lanciato il nuovo sito, in linea con il suo spirito innovativo

Il cliente ora può leggere le ultime novità sulla flessografia e accedere a diversi servizi gratuiti sul sito www.numaber.it

La rivoluzione digitale coinvolge innanzi tutto le aziende e Nu-Maber, service di prestampa flexo con tecnologie all’avanguardia, lo ha già intuito e ha trasformato questa tendenza in vere opportunità per il cliente.

Dalla scrivania come da ogni dispositivo mobile è possibile informarsi sulle ultime tendenze della flexo collegandosi al profilo LinkedIN aziendale, leggendo le ultime news dal blog oppure ricevendo la newsletter che fa recapitare tutte le novità sulla casella di posta. Se la velocità è tutto nel lavoro anche la sicurezza non deve essere trascurata.

Oggi per il BtoB Nu-Maber offre gratuitamente ai propri clienti lo spazio FTP per condividere tutti i file utili alla realizzazione dei fotopolimeri flexo digitali, delle lastre flexo AWP all’acqua e delle lastre flexo Kodak Flexcel NX. Oppure per realizzare le Direct Sleeve, le maniche in elastomero incise. Lo spazio FTP è ormai essenziale anche per il servizio di prestampa flexo

di Nu-Maber: il modo sinergico per ottenere l’alta qualità con il cliente.

Lo spazio FTP è un ambiente sicuro perché crittografato dal sistema ufficialmente riconosciuto SSL, ovvero non rintracciabile da estranei.

La velocità non basta mai e Nu-Maber mette a disposizione on-line il preventivo per le Direct Sleeve, le maniche incise. Una serie di campi tecnici supportati da immagini esaustive offre la possibilità di richiedere il preventivo del prodotto con le specifiche di ciascun cliente.

La rivoluzione della tecnologia mobile ha cambiato le modalità di utilizzo degli strumenti informatici anche per le aziende e Nu-Maber ha colto in questo un’opportunità mettendo il cliente al centro, migliorandone la produttività con una serie di servizi gratuiti, utili alla sua attività

sempre in movimento… e presto arriveranno altre novità!