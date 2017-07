Nasce la nuova Federazione del settore Carta e Grafica

Si è tenuta lunedì 26 giugno a Milano, presso l’hotel Melià, l’Assemblea Pubblica della FEDERAZIONE DELLA FILIERA DELLA CARTA E DELLA GRAFICA durante la quale il neo eletto Presidente Pietro Lironi, già Presidente di ASSOGRAFICI, ha annunciato la nascita della nuova FEDERAZIONE DI SETTORE CARTA E GRAFICA. Ad assumerne la Direzione Massimo Medugno, già Direttore di Assocarta.

“La Federazione della Filiera della Carta e della Grafica evolve nella FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA che rappresenterà i settori industriali di Acimga (macchine per la grafica e cartotecnica), Assocarta (carta e cartone) e Assografici (grafica e cartotecnica, trasformazione), con Unione Grafici di Milano e Comieco quali soci aggregati. Tre macro comparti che hanno mostrato nel 2016 andamenti diversificati ma nel complesso positivi, ad eccezione di quello delle carte e delle stampa grafica. Positivi anche i primi mesi del 2017 per la cartotecnica e la trasformazione, ma soprattutto per la produzione di macchine. Ancora negativi gli andamenti del mondo grafico, sebbene si confermi positivo il trend degli ordini esteri. Buona la performance della carta per imballaggio e di quella per usi igienico sanitari” afferma Pietro Lironi nel suo discorso di apertura.

La nuova Federazione di Settore avrà come obiettivo quello di creare delle sinergie operative ed organizzative, con ruoli associativi trasversali in chiave di arricchimento e miglioramento dei servizi associativi. “Lavoreremo in primo luogo sulla ricomposizione degli interessi delle categorie imprenditoriali affini, da monte a valle ai comparti rappresentati dalla Federazione, a beneficio di tutta la catena del valore della filiera” aggiunge Lironi.

Dopo l’intervento di Pietro Lironiche ha spiegato gli obiettivi e le sfide per la neonata Federazione, che in ambinto Confindustriale rappresenta senza dubbio una Best practice da seguire anche per altri comparti, è stata la volta del prof. Andrea Alemanno di Ipson Public Affairs che ha parlato del “consumatore poat crisi e degli orientamenti sociali alla sostenibilità e all’economia circolare”.

Molto interessante e illuminanete anche l’intervento del filososo Vittorio Alberti che ha spiegato il ruolo centrale della carta nella cultura e per lo sviluppo umano e infine il discorso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, e imprenditore del settore grafico è stato l’ospite illustre dell’Assemblea, che senza nulla togliere agli interventi che lo hanno preceduto, era senz’altro il più atteso, anche per via del legame a doppio filo che lui e la sua azienda difamiglia hanno con il comparto.

Pubblicheremo su Converter&Cartotecnica di luglio-agosto un articolo più approfondito su questa storica giornata per il settore grafico e cartotecnico, incluso l’intervento di Vincenzo Boccia.