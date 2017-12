Mouvent nomina l’ex General Manager di Graph-Tech Reto Simmen Chief Business Officer

Mouvent ha nominato Reto Simmen come suo Chief Business Officer (CBO). Simmen è una figura di alto profilo nel settore con quasi 30 anni di esperienza nella stampa, più recentemente come Direttore Generale dell’azienda svizzera sviluppatrice di getto di inchiostro Graph-Tech.

In Graph-Tech è stato testimone in qualità di supervisore di una crescita media del fatturato a due cifre durante il suo mandato, raddoppiando anche il numero di dipendenti nello stesso periodo.

Simmen riporterà direttamente al CEO di Mouvent, Simon Rothen, e sarà responsabile del marketing, delle vendite e dell’assistenza all’interno dell’azienda. Supervisionerà i canali di marketing e di vendita globali per garantire una comunicazione coordinata e coerente e l’implementazione del portafoglio di prodotti innovativi di Mouvent. Definirà un’organizzazione di assistenza in grado di fornire il migliore supporto ai clienti dell’azienda fin dall’inizio.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Reto nel team dirigenziale di Mouvent”, ha detto Simon Rothen, CEO di Mouvent. “Abbiamo riunito alcune delle figure di spicco del settore a Mouvent e Reto non fa eccezione. In Mouvent ci stiamo muovendo per cambiare il modo della stampa digitale e grazie alla combinazione di tecnologie innovative e di personale di cui disponiamo, credo fermamente che faremo esattamente questo”.

“Sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di unirmi al team di Mouvent e di far parte di un viaggio unico che ha il potenziale per rivoluzionare completamente il settore, ha dichiarato Reto Simmen. “Non vedo l’ora di aiutare la società a raggiungere il suo pieno potenziale”.