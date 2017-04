Mega Service: la prima piegaincolla Hong Jing sarà installata alla Tipolito Martini

Presentata la prima settimana di Aprile per la prima volta in Italia nella sede di Mega Service Srl, la piegaincolla ha attirato l’interesse di una ventina di aziende, che hanno fatto visita allo stabilimento di Paderno Dugnano (Mi) per assistere alle dimostrazioni dal vivo, con diversi lavori testati che hanno confermato la produttività e la flessibilità di questa tecnologia. Costruita dall’azienda cinese Hong Jing, la piegaincolla modello JC 1100 PC è destinata alla Tipolito Martini di Borgo San Dalmazzo (Cn).

“Siamo molto soddisfatti dell’evento che siamo riusciti a organizzare in pochissimo tempo, ma che ha attirato un buon numero di aziende interessate a visionare da vicino le potenzialità di questa tecnologia. Il bilancio è estremamente positivo, poiché ci ha permesso di approfondire alcuni discorsi che avevamo intavolato con diversi produttori di packaging, ai quali abbiamo dimostrato concretamente le reali potenzialità che siamo in grado di offrire a supporto del loro lavoro”, commenta la Mega Service.

La macchina verrà installata entro la metà di aprile e pubblicheremo più avanti un’intervista alla Tipolito Martini