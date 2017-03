MCA GREEN DAYS: tecnologia HP Latex e materiali Ritrama – sinergia vincente per applicazioni eco-friendly

MCA Digital riconferma l’impegno nel guidare i clienti nello sviluppo di nuovi business inaugurando un nuovo calendario di eventi per il 2017. Il primo appuntamento, ospitato presso la Ritrama Graphics Academy, ha mostrato a un pubblico di addetti ai lavori le nuove possibilità applicative offerte dalla sinergia tra i sistemi commercializzati da MCA Digital, primo rivenditore attivo sul territorio nazionale specializzato in soluzioni di piccolo e grande formato, e i materiali autoadesivi. Il connubio proposto associa le prestazioni green della tecnologia HP Latex – fiore all’occhiello dell’offerta MCA Digital – e le pellicole eco-friendly di ultima generazione by Ritrama, certificate per la compatibilità con gli inchiostri Latex. I modelli HP Latex 310, HP Latex 560 e il plotter da taglio Summa, in funzione durante la sessione dimostrativa, hanno prodotto applicazioni destinate al car wrapping, all’interior decoration e alla visual communication, caratterizzate dal valore aggiunto del rispetto ambientale.

“Il nuovo calendario di appuntamenti in chiave formativa si lega al programma di open days #adaltavelocità proposti lo scorso anno. L’obiettivo è proseguire il viaggio alla scoperta dei sistemi di stampa e di finitura che fanno parte del nostro sempre più ricco portfolio, visti in ottica di green printing. – afferma Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital. – Il concept scelto per questi eventi si basa sull’idea di sperimentazione mettendo in relazione diretta soluzioni e applicazioni, ovvero tecnologie, materiali e la loro destinazione d’uso. Un format che già dalla prima giornata è stato particolarmente apprezzato: i partecipanti hanno espresso soddisfazione per aver trovato soluzioni originali e inedite da proporre ai loro clienti”.

Durante l’evento, le aziende grafiche presenti hanno avuto l’opportunità di visitare il reparto R&D e lo stabilimento Ritrama di Basiano. Una full immersion in una delle realtà d’eccellenza della produzione di supporti adesivi made in Italy per la visual communication e la digital decoration, scelti da MCA Digital per completare il proprio catalogo di soluzioni per i professionisti della stampa digitale.

MCA Digital si fa promotrice di una campagna di sensibilizzazione a favore del green printing, con incontri formativi e marketing tools come il “Samples Book”: un prezioso cofanetto che racchiude prove di stampa realizzate su un’ampia gamma di materiali che mettono in evidenza le prestazioni in termini di qualità, output, versatilità ed eco-compatibilità dei sistemi HP Latex .

Con competenze che spaziano dal servizio di assistenza tecnica puntuale e capillare a nuove iniziative a supporto del business dei propri clienti, MCA Digital si riconferma partner di eccellenza per le aziende grafiche e gli operatori della visualcom di tutta Italia.