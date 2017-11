MCA Digital: tempo di bilancio e di cambiamento

A quasi tre anni dalla sua fondazione, MCA Digital si dimostra essere uno dei player di settore più dinamici e proattivi: dall’ampliamento costante del catalogo al Bilancio Sociale, fino alla recente trasformazione in S.p.A. “La scelta di mutare la veste giuridica è una naturale evoluzione della crescita aziendale che stiamo registrando con un trend costante. Un successo che deriva principalmente dal nostro approccio al business, basato sulla relazione e sulla costruzione di reti d’impresa”, anticipa Cristina Del Guasta, socio fondatore.

La trasformazione in S.p.A., avvenuta a novembre 2017, prevede un incremento significativo del capitale sociale, un orientamento a una strutturazione dell’organico sempre più manageriale, allineata al cambiamento delle dimensioni aziendali e all’aumento del giro d’affari e la costituzione del collegio sindacale. Un organo che in MCA avrà un ruolo fondamentale perché, oltre a svolgere la funzione prevista dalla normativa, rafforzerà la volontà espressa anche nel Bilancio Sociale di operare nella massima trasparenza e correttezza.

“In questi anni abbiamo lavorato da una parte sull’ampliamento della gamma, consolidando i rapporti con i brand rappresentati e inserendone di nuovi in funzione delle richieste che emergono dal costante dialogo con il nostro mercato. Ma crediamo che il prodotto di per sé non sia sufficiente per distinguersi. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a costruire con i nostri clienti qualcosa di nuovo che generi valore per entrambi”. Sicuramente tra i fattori che hanno determinato la rapida affermazione di MCA, la capacità di aver saputo sviluppare con i propri clienti un rapporto di crescita comune, conquistando al contempo la fiducia di brand prestigiosi che hanno scelto di farsi rappresentare proprio dall’azienda padovana. Così il catalogo prodotti è diventato sempre più ricco e l’offerta di MCA ha saputo rivolgersi a livello nazionale a stampatori digitali di piccolo e grande formato offrendo materiali, consumabili e soluzioni tecnologiche evolute.

“L’approccio che abbiamo adottato – aggiunge Cristina Del Guasta – ha assunto un ruolo chiave ed è stato premiante. Stiamo coinvolgendo sempre di più i nostri clienti in attività di confronto che si intensificheranno esponenzialmente nel prossimo anno. Saper rispondere puntualmente alle diverse necessità che vanno ben oltre il singolo prodotto e che toccano vari livelli di servizio, consulenza tecnica, ma soprattutto consulenza strategica finalizzata all’apertura di nuovi mercati, ci ha permesso di distinguerci giocando la nostra partita su piani diversi dalla guerra dei prezzi.”