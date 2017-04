MCA Digital inaugura la Vip Lounge

Protagoniste del primo appuntamento di maggio le tecnologie firmate Canon, Oki e Neopost Graphics

MCA Digital rivoluziona la formula degli open house inaugurando la nuova Vip Lounge, uno spazio accogliente ed esclusivo allestito presso la sede di Campodarsego. Primo appuntamento, rigorosamente su invito, il 3/4/5 maggio, quando la MCA Lounge aprirà le porte a clienti e prospect per una intensa tre giorni dedicata alla presentazione delle tecnologie di ultima generazione dei brand rappresentati.

Riflettori puntati in particolare sui più moderni sistemi a marchio Canon, Oki e Neopost Graphics, impegnati per tutta la durata dell’evento in dimostrazioni live e demo personalizzate. A guidare gli ospiti alla scoperta di applicazioni inedite e nuove opportunità di business, l’esperienza e la competenza del team MCA che si conferma ancora una volta partner d’eccellenza in grado di fornire soluzioni ad alto contenuto tecnologico che coprano tutte le esigenze del mercato.

E per toccare con mano le innumerevoli possibilità di finitura dello stampato, gli ospiti saranno omaggiati di un cofanetto contenente una raccolta di prove di stampa realizzate su un’ampia gamma di materiali che mettono in evidenza effetti e risultati unici.

“Attenzione al cliente, confronto diretto e costruttivo con gli operatori del mercato e consulenza a 360°: queste le parole chiave che caratterizzeranno gli appuntamenti della nostra Lounge – spiega Cristina Del Guasta, socio fondatore di MCA Digital – L’obiettivo è instaurare un dialogo ancora più efficace con gli stampatori, rafforzando la fidelizzazione e trasmettendo loro tutto il valore aggiunto della nostra pluriennale esperienza”.

La vicinanza al cliente è infatti da sempre uno degli asset fondanti dell’attività di MCA Digital, da tempo impegnata anche sul fronte della responsabilità sociale e della cultura aziendale, orientata alla costruzione di nuovi modelli di business.