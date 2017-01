Maurizio D’Adda è il nuovo direttore di Assografici

Dopo 18 anni di direzione dell’Associazione confindustriale che rappresenta i settori grafico e cartotecnico-trasformatore, Claudio Covini va in pensione ed al suo posto il Consiglio Direttivo ha nominato Maurizio D’Adda, 47 anni, laureato in Economia alla Bocconi, che ha maturato importanti esperienze al Sole24Ore, alla RCS-Corriere della Sera e alla Periodici S. Paolo.

Il Presidente di Assografici Pietro Lironi ha pubblicamente ringraziato Claudio Covini per il lungo impegno svolto con professionalità e per i successi ottenuti dall’Associazione soprattutto in anni difficili come gli ultimi. Contemporaneamente egli ha formulato a Maurizio D’Adda i migliori auguri di buon lavoro nella convinzione che le sue qualità aiuteranno Assografici ad affrontare i prossimi impegnativi anni che l’attendono. Contestualmente Maurizio D’Adda è stato nominato Direttore di Unione Grafici e Cartotecnici di Milano, storica Associazione territoriale del settore.