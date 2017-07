MAF: cartotecnica di qualità con Heidelberg Easymatrix 106 CS

L’azienda salernitana migliora i propri processi produttivi con l’installazione di una fustellatrice Heidelberg Easymatrix 106 CS

Fondata nel 2008, MAF è un’azienda giovane, specializzata in lavorazioni cartotecniche ad alto valore aggiunto. I mercati di riferimento sono la comunicazione diretta e il promozionale nei quali, come ulteriore specializzazione, è riconosciuta per le lavorazioni su supporti di grammatura elevata. Il successo in questi mercati è stato di stimolo per MAF di ampliare la propria offerta alla produzione di packaging nei quali sia possibile inserire meccanicamente all’interno card e tessere, campioni di prodotto, supporti di memoria USB e oggetti promozionali. Sia il pack che l’inserto possono essere ampiamente personalizzati. Una scelta azzeccata che ha portato il numero delle commesse e delle tirature a lievitare al punto da richiedere un ampliamento del parco macchine.

“Investire in un sistema che ci offrisse maggior capacità produttiva era diventata una necessità”, afferma Anella Mastalia, titolare di MAF. “Contemporaneamente, volevamo portare in house una fase di processo come la fustellatura, che ci permette di offrire valore aggiunto ai clienti.”

Dopo attente analisi, MAF ha deciso di investire in una fustellatrice Heidelberg Easymatrix 106 CS. Una scelta che rinnova la fiducia al proprio fornitore storico e che punta su un sistema di facile utilizzo e dalle grandi performance.

Easymatrix 106 CS è un sistema studiato per garantire massima qualità nelle lavorazioni di fustellatura e goffratura ormai parte integrante dei processi di stampa commerciale e di packaging. Bassi tempi di avviamento e una velocità produttiva di 7700 fogli/ora in formato 106 rendono questa macchina eccellente sotto il profilo della convenienza economica. Può lavorare un’ampia gamma di supporti cartacei e cartonati da 90 g/m2 a 2000 g/m2, con uno spessore che può raggiungere i 4 mm, come nel caso del cartone ondulato.

Un sistema che si sposa perfettamente con il modello di business scelto da MAF: emergere nel settore del packaging a grammatura elevata grazie a lavorazioni particolari, ad alto valore aggiunto e personalizzazione. Non è un caso che uno dei punti di forza dell’azienda salernitana siano i suoi brevetti registrati a livello internazionale e relativi al processo produttivo e ai prodotti Cartolinea®

“Cartolinea® è la nostra punta di diamante, un business grazie a cui abbiamo stretto partnership commerciali con il Gruppo Poste Italiane per il territorio nazionale, con altre realtà locali per Austria, Grecia e Romania, e che intendiamo far diventare ancor più internazionale in futuro”, commenta Mastalia. “Il nuovo sistema di fustellatura, che si è integrato perfettamente con il processo produttivo Cartolinea®, ci darà modo di raggiungere questi obbiettivi con maggior facilità.”