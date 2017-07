Luxoro: soluzioni di nobilitazione per ogni tecnologia disponibile sul mercato

Novità nel mondo della cartotecnica e delle etichette per Luxoro, distributore e agente esclusivo per l’Italia del gruppo Leonhard Kurz, che ha presentato alla fiera Packaging Première lo scorso maggio a Milano, 5 foglie in grado di creare effetti visivi e tattili per la stampa a caldo su un substrato nero e bianco, grazie a un cliché con rilievi e microincisioni per una nobilitazione estremamente articolata e un effetto finale assolutamente straordinario. “Nel corso degli anni abbiamo capito come le lamine abbiano un comportamento differente a seconda del substrato sul quale vengono applicate, ma anche in relazione al tipo di cliché impiegato”, dice Marco Gaviglio, business manager di Luxoro, specificando che l’azienda ha voluto presentare questa soluzione a designer, agenzie e studi grafici per poter chiarire meglio gli aspetti tecnici con chi dovrà progettare i layout finali, un aspetto di primaria importanza ma che molto spesso viene sottovalutato. Luxoro, con questo approccio verso tutti gli attori coinvolti nel processo di produzione del packaging, dimostra come un fornitore tecnico, con un approccio propositivo possa contribuire in maniera determinante al successo finale di un progetto.

“Il cliché che abbiamo utilizzato simula uno schizzo di inchiostro. Osservandolo da vicino si notano delle microincisioni, dei rilievi, dei puntini estremamente fini in modo da mostrare l’ampia modulazione del risultato estetico finale”, aggiunge Gaviglio.

Sempre in tema di novità, all’ultima edizione di Interpack (che ha avuto luogo ai primi di maggio Dusseldorf), Kurz ha presentato una soluzione per la nobilitazione di stampati prodotti con linee digitali. La soluzione consiste in un’unità di stampa UV-INK a bobina, denominata DM-Liner UV-INK WEB, dove la nobilitazione, che può essere applicata anche sul dato variabile del soggetto da produrre, viene applicata solo nelle aree dove il substrato di base è stato prestampato con il disegno desiderato direttamente dalla macchina UV-INK. L’effetto che se ne ricava è notevole, con una nobilitazione di grande impatto per questa soluzione che per il momento viene proposta off-line, ma che in futuro potrebbe essere presentata in linea, aumentandone ulteriormente il valore. “Luxoro e Kurz si propongono e si confermano attori attenti all’evoluzione del mercato grafico, lavorando costantemente allo sviluppo di nuove tecnologie, con grande attenzione verso le innovazioni. Anche in occasione di Labelexpo avremo modo di presentare novità estremametne interessanti”, conclude Gaviglio.