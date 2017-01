Luxoro presenta ”Lens Technology” by kurz, per creare effetti ottici stupefacenti

Packaging ed etichette nobilitate con effetti dalla profondità ottica che stupisce e cattura l’attenzione del consumatore

Leonhard Kurz, rappresentata in Italia dal distributore e agente esclusivo Luxoro, offre a creativi e stampatori un catalogo di soluzioni per creare effetti decorativi sensazionali e unici. Delle numerose proposte del catalogo Kurz fanno parte una serie di foil olografici basati sulla tecnologia a lente (LENS Technology), grazie alla quale si possono creare effetti ottici tridimensionali dalla straordinaria profondità e lucentezza.

DEEP LENS

Deep Lens è una serie di foil per stampa a caldo o a freddo, il cui design 3D risulta estremamente brillante e aggiunge fascino a packaging ed etichette, per catturare l’attenzione del consumatore.

“I foil Deep Lens possono essere applicati per decorare plastica, carta e cartoncino”, afferma Marco Gaviglio, Business Manager di Luxoro, “offrendo interessanti prospettive di utilizzo; pensiamo per esempio ad un design coordinato su packaging primario e secondario nella cosmetica”. La tecnologia Deep Lens è disponibile sia con disegno a singola immagine, sia con immagine in continuo; in questo caso è stata impiegata per creare pattern dagli effetti decorativi sino a ora mai visti.

“Si tratta di foil olografici che generano un effetto a rilievo ottico unico, assolutamente realistico”, continua Marco Gaviglio. “Disponibili su base oro, argento o trasparente, hanno il grande pregio di aggiungere un forte impatto visivo a packaging, etichette e a qualsiasi tipo di prodotto stampato su carta o cartoncino”.

I pattern Light Line® Lens Technology realizzati finora nelle versioni stampa a caldo, a freddo e UV Casting sono:

Aquadrops – gocce d'acqua dall'effetto cool che creano movimento sulla superficie stampata;

Reptile – superfici affascinanti grazie allo chic dell'effetto pitone;

Morning Dew – la rugiada del mattino dona freschezza alle superfici.

Distorun®, per un posizionamento perfetto in fase di stampa

Tutte le foglie a singola immagine che si basano sulla LENS Technology, possono essere applicate in modo preciso sulla superficie da nobilitare, grazie al nuovo sistema Kurz Distorun®, che consente di applicare ologrammi a singola immagine, su macchine flessografiche in linea dotate di stazione di stampa a freddo.

”Ritengo” conclude Jana Kokrhanek, Amministratore Delegato di Luxoro, “che la Lens technology sia un’opzione decorativa di grande suggestione per le creazioni dei designer di tutto il mondo”.