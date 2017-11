Lic Packaging a Ecomondo con FSC Italia

Lo scorso mercoledì 11 Novembre, durante la conferenza “Oltre 60 anni di continua innovazione e sostenibilità”, Lic packaging ha affrontato i temi legati alla certificazione FSC e all’importanza che ha avuto la collaborazione con FSC nell’aiutare l’azienda a crescere e ad affermarsi negli anni.

Carlotta LoDico, Project Manager di Lic packaging spiega: “Fin dal 2011 siamo certificati FSC e questa scelta è nata fondamentalmente per assolvere a tre grandi esigenze aziendali. La prima è quella di trovare un ente garante della nostra qualità e affidabilità e coerente con la nostra vision aziendale. La seconda, prettamente commerciale, è dovuta alle richieste del mercato: i grandi players hanno sempre di più l’esigenza di vendere prodotti con logo FSC, ed essendo Lic Packaging una realtà che lavora per grandi brand nazionali ed internazionali avere FSC rappresenta una garanzia per noi e per i nostri clienti. La terza motivazione, non meno importante, è data dall’esigenza di avere, dall’inizio alla fine della filiera carta, un partner a garanzia della nostra sostenibilità. Infatti il 100 % del cartone ondulato prodotto da Lic Packaging è certificato FSC e il 100% degli scarti vengono reinseriti all’interno della filiera di recupero della carta”.

La produzione di Lic Packaging è oggi raggruppata in quattro linee di prodotto che coprono davvero tutti i settori: dal packaging primario, passando per il packaging secondario, terziario e i display, fino ad arrivare all’arredamento in cartone. Tutto realizzato in Italia con carte FSC nello stabilimento di Brescia dove il mix di qualità e design ha dato vita a un’offerta completa per seguire i clienti durante tutta la vita del prodotto.

L’innovazione e la sostenibilità sono i principali motori dell’azienda. Per questo l’ufficio R&D ha sviluppato HT Board: un cartoncino realizzato in monomateriale carta, creato con carte FSC , che può essere utilizzato come alternativa alla plastica o ai materiali bi-accoppiati grazie alle sue performances tecniche. Si tratta di un materiale avveniristico totalmente compostabile o riciclabile nella catena di recupero della carta ….e quindi altamente sostenibile!

“Grazie alla nostra politica di sostenibilità Lic Packaging vuole essere una bella testimonianza per dimostrare che le aziende del futuro devono utilizzare un sistema di economia circolare nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente”. Conclude Cristina Bertoldo, CEO di Lic Packaging.