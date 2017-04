L’economia circolare è nel DNA dell’industria del riciclo di carta e cartone

Dal 26 al 28 aprile torna RicicloAperto: l’appuntamento annuale, giunto quest’anno alla sua 16° edizione e organizzato da Comieco che apre al pubblico le porte della filiera cartaria per mostrare agli italiani le diverse fasi del recupero e riciclo di carta e cartone. L’iniziativa ha ottenuto le adesioni di 111 impianti tra piattaforme di selezione, cartiere, cartotecniche e musei che apriranno le porte dei loro stabilimenti per far vedere cosa succede dopo il cassonetto della raccolta differenziata.

RicicloAperto è l’evento nazionale che mostra dal vivo un vero fiore all’occhiello della green economy italiana: l’industria del riciclo di carta e cartone, attività cruciale per la circular economy, che immette annualmente al consumo circa 10 milioni di tonnellate di carta e cartone di cui 6,5 milioni vengono raccolti per poi essere nuovamente riciclati. Grazie agli ottimi risultati ottenuti con la raccolta differenziata nazionale, nella produzione e nel riciclo di carta e cartone l’Italia, è tra i primi in Europa, con un tasso di riciclo dell’80% degli imballaggi in carta e cartone. E se fino al 2002 l’Italia importava carta da riciclare (macero), oggi, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane il nostro Paese è diventato esportatore netto di macero (oltre 1, 5 milioni di tonnellate) e le importazioni restano limitate a particolari qualità di maceri non disponibili in sufficienti quantità in Italia.

L’industria del riciclo di carta e cartone è un perfetto esempio di economia circolare, è essa stessa una filiera circolare, una filiera ”chiusa” nella quale l’operatore che produce carta e cartone – la cartiera – è lo stesso che provvede al suo riciclo: gli imballaggi correttamente differenziati dai cittadini vengono raccolti dal Comune o, per esso, dal gestore del servizio, portati in piattaforma, selezionati, lavorati e, una volta resi idonei ad essere reintrodotti nei cicli produttivi, trasferiti in cartiera dove, grazie al riciclo, diventano carta pronta per essere utilizzata per nuovi prodotti cartari.

Le buone pratiche dell’industria cartaria riguardano le materie prime utilizzate, a partire dall’uso di macero che porta a benefici quantificabili in termini di riduzione dell’uso delle risorse, di acqua ed energia.

La risorsa acqua è da sempre al centro dell’attenzione delle cartiere, volte a ottimizzarne l’uso e il riciclo. Oggi per produrre 1 tonnellata di carta si usano 20 metri cubi di acqua, nel 1970 ne occorrevano 100. Generalmente, fatto cento l’impiego di acqua nel processo produttivo, per il 90% si tratta di acqua di riciclo, mentre solo il restante 10% è costituito da acqua di primo impiego. Per quanto riguarda l’uso di energia si registra un miglioramento dell’efficienza energetica pari al 20% negli ultimi 20 anni. Ogni anno il settore risparmia l’1 % di energia.

Oltre agli evidenti effetti ambientali però non mancano i vantaggi di tipo economico. Nel solo 2016 Comieco ha erogato ai comuni italiani in convenzione oltre 100 milioni di euro a conferma di quanto la raccolta differenziata rappresenti un’opportunità per il territorio e i cittadini.

La green economy dell’industria del riciclo della carta, infine, ha importanti risvolti anche per l’occupazione del nostro paese. Nel 2016 il settore del recupero e del riciclo ha occupato 78 mila addetti. I green jobs in senso stretto sono quasi 3 milioni, corrispondenti al 13,2% dell’occupazione complessiva nazionale. E le previsioni sembrano ancor più interessanti: le imprese che investono nella green economy prevedono di assumere più di 330 mila dipendenti, pari al 43,9% del totale delle assunzioni.