Le soluzioni Smart Anilox di Apex favoriscono l’innovazione

Lo stand B20 di Apex, nel padiglione 11, farà ancora una volta da centro documentale per gli stampatori di etichette in cerca di soluzioni efficaci per affrontare le sfide di oggi e di domani, rimanendo al passo con i progressi e le innovazioni del settore. Seguiranno altri annunci e maggiori dettagli con l’approssimarsi di Labelexpo 2017, ma intanto ecco un paio di aspetti importanti da segnalare sull’evento:

Reinventare la tecnologia anilox per risolvere il problema delle sbavature di inchiostro UV

La tecnologia LED UV promette di offrire molti vantaggi agli stampatori flessografici. I LED UV garantiscono un output UV stabile a un basso consumo energetico, generando basse emissioni di calore, così da permettere interventi immediati sui sostrati sottili e sensibili al calore. Allo stesso tempo, gli inchiostri UV sono noti per causare problemi come le sbavature, dovute alla loro notevole viscosità. Apex ha reinventato il concetto stesso di trasferimento dell’inchiostro al cliché, per offrire una soluzione unica che elimina del tutto il problema delle sbavature.

Apex impiega un raggio laser costante per creare la sua geometria brevettata anilox del canale di inchiostro a scorrimento aperto della tecnologia GTT, che permette all’inchiostro di scorrere in modo uniforme e omogeneo sul cliché. In questo modo non solo si evitano gli effetti indesiderati nella stampa(effetto chiazzato e puntinato, aloni o bassa risoluzione dei punti), ma si rende anche la tecnologia GTT l’unica soluzione anilox garantita contro le sbavature di inchiostro.

Smart Anilox, maggiore connettività

L’Internet delle cose sta fomentando la prossima rivoluzione industriale attraverso il collegamento di macchine, software e sistemi. E Apex si assicura di vagliare tutte le opportunità che questa tendenza di automazione e di scambio dati saprà offrire agli stampatori flessografici. Con lo sviluppo delle soluzioni “Smart Anilox”, i nostri cilindri saranno in grado di condividere automaticamente le informazioni sullo stato con i sistemi intelligenti. Questo consentirà agli operatori di ottenere un controllo più ampio e preciso sui cicli di pulitura e sul momento in cui eseguire interventi di manutenzione. Di conseguenza, le soluzioni Smart Anilox apriranno la strada a un ulteriore miglioramento del controllo sui processi, sui tempi di operatività e sulla produttività.