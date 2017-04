Laem System-Eutro Log: converting e gestione del fine linea automatizzato

Dopo anni di stretta collaborazione, le due aziende oggi fanno parte di un unico gruppo societario e si pongono come interlocutore privilegiato per tutte le aziende di converter che hanno anche la necessità di gestire in maniera automatizzata la fase di post taglio delle bobine. Ne parliamo con Davide Malki, presidente del gruppo…

Laem System negli ultimi anni si è resa protagonista di un percorso di crescita importante nel settore del converting, focalizzando la propria attenzione su un punto cruciale per i trasformatori, ovvero la logistica e la gestione delle bobine dopo la fase del taglio.

Dal 2008, al fine di soddisfare le richieste dei clienti che richiedono soluzioni complete per la propria azienda, Laem System ha intrapreso una joint venture con Eutro Log, leader nella progettazione e costruzione di impianti e soluzioni per la gestione del fine linea, venendo così a integrare in un’unica soluzione la fase di taglio e la gestione delle bobine tagliate, sia a livello di hardware che di software e interfaccia di gestionali e macchinari.

Dopo anni di stretta collaborazione tra le due aziende, a fine 2016 è stato fatto un passo decisivo. Il Gruppo Laem System – Eutro Log si propone oggi sul mercato come unico interlocutore.

Per saperne di più abbiamo intervistato Mr. Davide Malki, presidente del Gruppo.



A TU PER TU CON DAVIDE MALKI PRESIDENTE DEL GRUPPO

Qual è la chiave del successo delle vostre soluzioni?

“Come ben noto, le nostre soluzioni sono molto flessibili e possono essere completamente customizzate, progettate e costruite in base a quelle che sono le esigenze dei clienti.

L’architettura delle nostre taglierine è totalmente modulare, pertanto possono essere integrate con moduli già preesistenti, anche non di nostra progettazione, in base a quelle che sono le esigenze produttive e strategiche aziendali nel corso degli anni. La modularità di queste soluzioni consente anche di ammortizzare in diverse fasi, a seconda delle esigenze, l’investimento.

Ogni progetto richiede uno studio accurato e approfondito da parte del nostro reparto tecnico”.

Come rispondete alle nuove esigenze del mercato?

“Oggi un punto chiave che richiede la massima attenzione del nostro cliente è rappresentato dai tempi dei cicli produttivi. Nonostante le taglierine siano le più all’avanguardia e lavorino con la massima velocità, spesso non è sufficiente per ottimizzare la propria produttività.

Le taglierine lavorano solo per il 30-40% del tempo di processo mentre la restante parte restano ferme, in attesa che gli operatori si prendano cura del cambio di produzione, di alcune fasi del fine linea quali etichettatura, confezionamento, manipolazione delle bobine e rimozione di quelle difettose, del caricamento delle nuove bobine madri e dell’impostazione della macchina con i nuovi parametri del taglio e dei laser, del caricamento delle anime e di altre operazioni di manutenzione generale.

La nostra risposta a questa problematica è l’automatizzazione e l’integrazione di alcuni processi del fine linea, con comunicazione interattiva, con tutte le altre fasi del processo. Nella nostra filosofia aziendale abbiamo definito queste come “I – solution” in linea con le esigenze dell’Industry 4.0. Per raggiungere qualità ed eccellenza è estremamente importante ridurre al minimo gli sprechi di tempo e risorse”.

Qual è l’elemento distintivo del vostro gruppo, quello che fa la differenza?

“Laem System è stata rilevata dal mio papà Elliott Malki nel 2001, e per diversi anni abbiamo lavorato insieme ogni giorno. Oggi papà si sta godendo la pensione, ma il suo pensiero e il suo cuore continuano a essere sempre rivolti ai suoi dipendenti e insieme alla famiglia segue passo per passo ogni evoluzione.

Da sempre in azienda abbiamo voluto che si respirasse un clima sereno e famigliare, e oggi nonostante la realtà sia cresciuta dimensionalmente desideriamo che questo continui a essere una nostra prerogativa. Il lavoro svolto con passione e la collaborazione armoniosa tra colleghi, insieme all’ indiscutibile preparazione tecnica e alla professionalità, sono sicuramente caratteristiche chiavi della risorsa umana che influiscono in maniera incisiva sulla produttività di un’azienda e che rendono lo stesso personale motivato e alla continua ricerca di soluzioni sempre più uniche e innovative”.

Quali progetti avete nel cassetto per il futuro?

“Da un punto di vista tecnologico continueremo a sviluppare soluzioni in grado di aiutare i nostri clienti ad aumentare i livelli di produttività, eliminando quei colli di bottiglia che ostacolano un flusso di lavoro continuo.

Da un punto di vista commerciale mi auguro di poter installare le nostre linee in tutti quei paesi che oggi non ci vedono ancora protagonisti, ma anche di rafforzare la nostra presenza nei paesi ormai diventati strategici per il gruppo. Le nostre soluzioni sono presenti in oltre 35 paesi del mondo, siamo una realtà ormai affermata in Nord America, mentre in Sud America stiamo crescendo con nuovi progetti ed installazioni come per esempio in Argentina.

Laddove Laem System è già conosciuta per la parte del taglio, il Gruppo sta investendo le sue energie per rafforzarsi e confermarsi anche con le soluzioni integrate di handling, fine linea ed automazione; ci stiamo preparando per affrontare delle belle, nuove ed esaltanti sfide, perché chi si ferma è perduto!”