La spagnola Letro installa la nuova Celmacch Chroma Cut

Celmacch Chroma Cut, il nuovo full servo-drive HBL rotary die cutter, disponibile nei formati 2100, 2400 e 2800 è stato installato presso Letro, azienda spagnola di Madrid.

Letro, fondata nel 1986, è un cliente storico per Celmacch, e in passato aveva investito in macchinari prodotti dalla nota azienda italiana. Ancora una volta Letro ha dato fiducia a Celmacch, installando nel suo stabilimento di Madrid la nuovissima Chroma CUT, il fustellatore rotativo Celmacch HBL di ultimissima generazione, interamente gestito da motori diretti.

Innovazione, investimenti continui nelle soluzioni tecnologiche più avanzate, utilizzo di componenti di prima qualità, semplicità d’uso e robustezza sono i fattori di successo del nuovo fustellatore rotativo Chroma Cut. La struttura high board line permette agli operatori di preparare il lavoro successivo mentre la macchina è in funzione, senza fermare la produzione. La precisione di fustellatura è sorprendente e la macchina è dotata di un innovativo sistema per l’aggiustamento dell’anvil, la cui velocità viene regolata in relazione al suo grado di usura. Il sistema di cambio veloce della fustella permette di ridurre drasticamente i tempi di preparazione della fustella e di ridurre significativamente i tempi di cambio di lavoro. Chroma CUT rappresenta una combinazione tra altissima qualità di stampa (high graphics printing) e perfetta fustellatura rotativa. Letro che ha optato per una macchina a 5 colori, ha scelto una configurazione per lavori standard e cilindri anilox che consentano massimi risultati di stampa, con oltre 300 linee per centimetro, per ottenere standard qualitativi vicini alla offset. Dopo l’ultima unità di stampa è inserita una sezione di trasporto vacuum doppia, molto lunga, con apposita aspirazione, per evitare che la polvere possa compromettere la qualità di stampa.

“Altri clienti europei hanno già dimostrato il loro interesse nella nuova Celmacch Chroma CUT – sottolinea Luca Celotti, titolare di Celmacch – e tra il 2017 e il 2018 ci saranno diverse installazione in primarie aziende europee. È dunque premiata la nostra politica aziendale: progettare e realizzare alta tecnologia”.