La lastra KODAK SONORA UV Process Free è ora disponibile anche per il mercato europeo

La lastra KODAK SONORA UV Process Free, l’ultima nata nella numerosa famiglia delle lastre Process Free di KODAK, è ora disponibile in numerose regioni del mondo.

Con le lastre SONORA UV, l’offerta di lastre Process Free di KODAK raggiunge un pubblico ancora più vasto di fornitori di servizi di stampa. Queste lastre danno il loro meglio nelle applicazioni di stampa UV dove, potendo garantire fino a 30.000 impressioni, sono in grado di realizzare tirature più alte di qualsiasi altra lastra Process Free. In questo modo gli stampatori possono sfruttare i vantaggi sia ambientali che economici offerti dalle lastre Process Free e le eccezionali caratteristiche della tecnologia UV, tra cui flessibilità, alta qualità di stampa e tempi di essiccazione più brevi.

“Per quanto ci riguarda, quando si tratta di stampa UV, le lastre Process Free di KODAK sono la nostra scelta, senza ‘se’ e senza ‘ma’. È molto semplice: da un punto di vista logistico, non abbiamo posto per una sviluppatrice e quindi la scelta della tecnologia Process Free è praticamente obbligata. Inoltre, queste lastre presentano numerosi vantaggi e naturalmente anche questo fattore non può e non deve essere sottovalutato. Infatti, con questo tipo di lastre, la produzione è più facile, i costi sono ridotti e la stabilità è maggiore” spiega Torsten Gröger, Direttore della produzione di cre art Die Werbeproduktion a Fulda, Germania. “Grazie alle lastre KODAK SONORA UV Process Free e alle eccezionali funzionalità della nostra macchina da stampa, che può contare su numerose opzioni UV e di ottimizzazione della stampa, riusciamo a realizzare anche i lavori più complessi su qualsiasi supporto. Il grado di creatività e qualità è veramente notevole ed è incredibile pensare come questo tipo di lavoro sarebbe stato tecnicamente impossibile solo pochi anni fa. La lastra SONORA UV Process Free consente di realizzare tirature considerevolmente più alte con un numero di impressioni doppio rispetto a quello che è possibile ottenere con la lastra SONORA XP.”

La lastra SONORA UV si basa sulla tecnologia già utilizzata nella lastra SONORA XJ Process Free, disponibile in Giappone dal 2016. Nella sala stampa, le lastre SONORA, come la versione di punta XP, funzionano perfettamente con le configurazioni e le sequenze già disponibili. Sono compatibili con le macchine rotative a foglio, heatset e commerciali coldset e sono perfette per applicazioni quali la stampa commerciale, di quotidiani, packaging offset e UV. Per gli stampatori di packaging, la lastra SONORA UV rappresenta un interessante sviluppo e un’entusiasmante opportunità in quanto è perfetta per soddisfare le complesse esigenze delle applicazioni di stampa UV, sempre più diffuse tra gli stampatori commerciali e di packaging che operano nel mercato. Questa lastra consente inoltre agli stampatori di sfruttare i vantaggi, sia economici che ambientali, che sono il fiore all’occhiello delle lastre Process Free.

“KODAK è da sempre impegnata a investire in Ricerca e Sviluppo con il fine ultimo di accrescere le capacità dei fornitori dei servizi di stampa e consentire loro di diversificare e ampliare la loro offerta di applicazioni così che possano accedere a nuovi mercati, con la certezza di poterlo fare nel modo più ecosostenibile possibile” ha spiegato Richard Rindo, GM Worldwide Offset Print e VP Print Systems Division, Kodak. “Sono più di 3.000 i clienti che in tutto il mondo ottengono già enormi vantaggi economici e ambientali con l’uso dei prodotti SONORA. Inoltre, gli stampatori che scelgono questa soluzione sanno di poter contare su tempi di consegna brevissimi e un’assistenza continua e personalizzata, risultati resi possibili dall’intelligente dislocazione degli impianti per la produzione KODAK, strategicamente posizionati nei quattro angoli del globo: Stati Uniti, Europa, Giappone e Cina.”