Konica Minolta inaugura la Professional Print Division diretta da Charles Lissenburg

Konica Minolta ha inaugurato in Europa una divisione per la stampa professionale, e Charles Lissenburg ne è stato nominato direttore generale. Lissenburg sarà alla guida dei team di fornitura di prodotti e soluzioni che serviranno a migliorare il valore e l’efficienza delle aziende di stampa commerciale e industriale.

Questa nuova divisione è stata costituita per rispecchiare la crescente importanza, per Konica Minolta, dei settori della stampa industriale e commerciale man mano che la strategia aziendale si orienta maggiormente verso il cliente e si sposta verso servizi marketing, software e cross-media tesi a portare le applicazioni di stampa a un nuovo livello.

Lissenburg si è trasferito da Nuance Communications dove da tre anni ricopriva la carica di Vicepresidente senior, Worldwide Sales, Imaging. In precedenza, aveva lavorato 14 anni in EFI, ricoprendo negli ultimi tempi la carica di Vicepresidente, Worldwide OEM Sales.

Lissenburg ha affermato: ”I mercati della stampa industriale e commerciale offrono enormi nuove opportunità, e noi cerchiamo di sfruttarle. Continuiamo a sviluppare le nostre esclusive linee d’azione nei mercati industriali e della stampa commerciale high-end, ma è fondamentale garantire ai clienti informazioni analitiche e strumenti di business che consentano di cogliere le nuove opportunità di mercato. La Professional Print Division intende espandere l’attività nella stampa digitale sfruttando le proprie tecnologie per rispondere alle esigenze di una produzione variabile, eterogenea, in piccoli quantitativi e con tempi di consegna ridotti, e proponendo soluzioni tese a migliorare l’efficienza delle attività di stampa.”

Negli ultimi anni, Konica Minolta ha fatto notevoli passi avanti nei mercati industriali con il lancio della stampante a foglio a getto d’inchiostro UV AccurioJet KM-1 e del bizhub PRESS C71cf per la stampa di etichette on-demand nonché di altri importanti sviluppi nei settori della stampa professionale e del packaging.

Konica Minolta ha dichiaratamente l’intenzione di ripetere questo successo nei settori della stampa a colori per la media produzione e di acquisire la posizione leader nel mercato della stampa industriale. Applicazioni industriali chiave quali le etichette e il packaging sono al centro della ricerca di Konica Minolta, come lo dimostra lo sviluppo delle nuove tecnologie di stampa e le partnership con aziende quali MGI Digital Technology.

Indy Nakagawa, Presidente di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, ha dichiarato: ”Konica Minolta è per tradizione un’azienda leader mondiale nel campo della stampa industriale, grazie alla nostra straordinaria tecnologia a getto d’inchiostro che ci ha garantito la posizione d’eccellenza nel mercato tessile, e nella produzione di testine a getto d’inchiostro; basandoci su questo patrimonio, ora intendiamo ampliare ulteriormente la nostra offerta di soluzioni per la stampa industriale destinate a questo settore professionale in Europa. La nuova divisione è stata costituita per migliorare il supporto a queste attività mediante competenze, conoscenze e soluzioni d’avanguardia. Diamo il benvenuto a Charles, e alle sue notevoli competenze nel settore, in questa entusiasmante nuova opportunità che si presenta in un mercato in rapida evoluzione.”