Kodak è pronta ad affrontare nuove sfide: presto nuovi prodotti per il mercato del packaging

Lo scorso febbraio, Giuliano Bianchet, Business Director Southern European Cluster e Alfredo Lorenzini, Marketing Manager Med Plus, EPS Category and Sales Manager di Kodak Italia, hanno incontrato la stampa tecnica in quello che diventerà un appuntamento annuale per conoscere in anteprima la visione del mercato e svelare le novità di prodotto della multinazionale americana

L’industria grafica in Italia, dopo un lungo periodo di grande crisi, ha iniziato una lenta ripresa nel 2015, confermando e consolidando il trend positivo anche nel 2016.

Il mercato pre-press è sostanzialmente stabile, e questo per un produttore di lastre non può essere che una buona notizia. E il motivo è presto detto: le tirature si riducono e gli stampatori hanno bisogno di più lastre per via dei cambi lavoro più frequenti. La stampa digitale non ha dunque sostituito la stampa offset ma l’ha affiancata, diventando un’arma in più a disposizione degli stampatori. Inoltre i dati confermano che continuano gli investimenti per l’acquisto di macchine da stampa offset, tecnologia senz’altro consolidata che ha retto molto bene l’impatto del digitale, garantendo una buona produttività, tempi di avviamento ridotto e facilità d’uso.

Nell’ambito della prestampa, service e stampatori stanno provvedendo soprattutto alla sostituzione di vecchi CtP, sia nel settore della stampa commerciale che in quello della stampa di etichette e imballaggi. Questi ultimi stanno vivendo un momento di grande crescita, caratterizzato anche da una grande creatività e innovazione per applicazioni e materiali. Per le etichette viene utilizzata soprattutto la stampa digitale a foglio singolo; e in generale in Italia la stampa digitale viene usata per piccoli volumi sempre con tecnologia a foglio singolo.

Kodak: tecnologia all’avanguardia

Bianchet ha posto l’accento su alcune peculiarità dei prodotti Kodak. Ad esempio a proposito delle lastre Kodak Sonora senza sviluppo, – disponibili per i settori della stampa commerciale, editoria, quotidiani (Il Sole24ore le sta usando) e imballaggi – non tutti sono a conoscenza del fatto che se nei prossimi tre anni tutti gli stampatori si convertissero a queste lastre si potrebbero risparmiare fino a 461 milioni di kWh. Queste lastre, che attualmente rappresentano il 30% del venduto Kodak in Italia, sono perciò già molto apprezzate dagli stampatori per la loro qualità, semplicità d’uso e soprattutto perchè non necessitano della sviluppatrice. Le lastre Kodak Flexcel NX sono riutilizzabili e durano da 2 a 5 volte di più rispetto alle lastre digitali tradizionali.

Kodak è leader tecnologico in 4 ambiti: le lastre Sonora; la tecnologia Ultrastream inkjet, a proposito della quale ha ricordato la collaborazione con Uteco; la tecnologia di esposizione termica Flexcel NX, per imballaggi di qualità; Engineered Particle Technology. Relativamente alla sostenibilità ricordiamo che le soluzioni digitali Kodak NexPress possono stampare su carte riciclate, gli inchiostri sono ecocompatibili così come altri componenti; i sistemi Kodak Flexcel NX riducono la quantità di inchiostro necessario a parità di prestazioni.

Successivamente sono stati presentati i focus di alcune divisioni Kodak: la divisione SSD (Software and Solutions Division), impegnata sempre di più nello sviluppo dei sistemi per flusso di lavoro per il settore degli imballaggi e della stampa digitale; ricordiamo anche Prinergy Cloud, e la versione 8 di Prinergy. Per la divisione EISD (Enterprise Inkjet Solutions Division) ci saranno presto delle novità relativamente al futuro del business Prosper. MPPD (Micro 3D Printing and Packaging Division) ha registrato delle ottime prestazioni nel 2016, quindi l’impegno in questo ambito sarà elevato ed è previsto un ampliamento del portfolio.

PSD (Print Systems Division) ha raggiunto un miliardo di dollari di fatturato, oltre 6000 clienti in 106 paesi. I prodotti vincenti del 2016 sono state le lastre Sonora XP; le lastre digitali Libra VP; le lastre termiche Electra Max, Trillian SP e Electra XD; le lastre per quotidiani termiche e violet. Annunciata l’introduzione delle lastre Sonora UV, di cui si sentiva la necessità nel settore degli imballaggi, dove gli utilizzatori hanno bisogno di una lastra resistente a tirature di 50 mila copie con inchiostri UV. Sarà inoltre presentata una nuova gamma di prodotti chimici, Aqua-Image.

Kodak Nexpress: soluzioni offset digitali flessibili e scalabili

Alfredo Lorenzini ha approfondito la conoscenza della divisione EPS, sistemi elettrofotografici, che sta investendo molto in questa tecnologia registrando molte installazioni della Kodak NexPress nel quarto trimestre del 2016. A drupa 2016 è stata presentata la nuova Kodak NexPress ZX 3900, che stampa con un inchiostro purissimo bianco opaco ed è la naturale evoluzione della NexPress SX, che può essere a sua volta aggiornata con le nuove funzionalità del nuovo modello. La ZX, la cui durata è stata estesa a 8 anni, stampa su supporti in cartoncino fino a 610 micron e su materiali sintetici fino a 356 micron. Il nuovo inchiostro bianco opaco NexPress, quinto gruppo stampa, integra e completa la gamma già disponibile di 9 inchiostri speciali, assicurando coprenza e opacità in un singolo passaggio con un 20% in più rispetto ad altre soluzioni digitali. Con questo inchiostro bianco si possono stampare astucci in cartoncino, insegne, etichette e inviti.

System Software v16 offre una serie di strumenti per il controllo della qualità dell’immagine, monitorando la produttività, ad esempio con Ink Estimating Tool si può stimare la quantità di inchiostro che verrà usato per un determinato lavoro, e la Production Dashboard permette di controllare manualmente le attività di produzione.

La nuova piattaforma Max, sarà la più versatile nell’ambito della stampa digitale, basata sulla Kodak Nexpress Dynamic Imaging Technology. La gamma di applicazioni che si potrà realizzare comprende stampa transazionale, direct mail, imballaggi, stampa commerciale, fotoalbum. Tra le novità ci sarà anche il sistema di scrittura LED a 12 bit (1200 dpi), che prevede il trasferimento di 8 bit di dati per ognuno dei cilindri di imaging; inoltre sarà possibile stampare alternando i colori, assicurando la massima flessibilità. Anche la velocità è modulabile da 70 a 152 ppm a seconda delle applicazioni e si può stampare su fogli in formato 1219 x 365 mm.

Kodak Flexcel NX per una qualità senza compromessi

L’ultima versione del sistema, Kodak Flexcel NX ’16, produce lastre che assicurano una qualità paragonabile a quella offset e/o rotocalco, un obiettivo raggiunto grazie a soluzioni di incisione integrate e scalabili, che garantiscono totale ripetibilità e consistenza dei risultati. Utilizzabile nella più ampia gamma di applicazioni e condizioni di stampa dalle etichette, imballaggio flessibile, al cartone teso e ondulato. In tutto il mondo sono circa 500 i sistemi Flexcel NX installati in oltre 70 paesi, mentre in Italia Kodak ne ha installati una ventina.

Questi sistemi di produzione lastre flessografiche hanno seguito un continuo percorso di innovazione e ampliamento della gamma.