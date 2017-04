Kodak annuncia la scelta strategica di mantenere al suo interno la divisione Prosper inkjet

Kodak ha deciso di non dismettere più la divisione Prosper inkjet. La decisione è stata presa a seguito di un’approfondita analisi della situazione aziendale e di vari contatti con potenziali acquirenti.

“Questa è una decisione pragmatica se consideriamo i miglioramenti delle attività commerciali e delle offerte ricevute”, ha dichiarato Jeff Clarke, Chief Executive Officer di Kodak. “La divisione Prosper ha ottenuto dei buoni risultati nel 2016 con un aumento del 40 % delle vendite nel corso dell’anno. Ci aspettiamo che la nostra divisione Enterprise Inkjet Systems Division (EISD), sia redditizia quest’anno, inclusi gli investimenti per la prossima generazione Ultrastream”.

Kodak continuerà a investire nel programma Ultrastream e ha già avviato degli accordi con alcuni partner per creare nuove applicazioni in grado di guidare la domanda di mercato per questa tecnologia. Kodak inizierà la consegna di kit di valutazione Ultrastream a 17 società, tra cui Fuji Kikai, GOSS Cina, Matti, Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging Machinery (MHI-PPM) e Uteco, per esplorare l’integrazione della tecnologia Ultrastream nella loro future soluzioni di stampa. I prodotti basati sulla tecnologia Ultrastream saranno disponibili sul mercato nel 2019.

“Il processo di vendita per la divisione Propser che abbiamo condotto nel corso dell’ultimo anno è stato consistente”, ha affermato David Bullwinkle, Kodak Chief Financial Officer. “Abbiamo incaricato Sagent Advisors, che ha richiamato un forte interesse da parte di organizzazioni globali. Durante tutto il processo il business e la tecnologia hanno suscitato molta attenzione. Anche se abbiamo ricevuto molte offerte, la gamma delle valutazioni non rifletteva il valore attuale del business”.

Kodak rielaborerà i risultati finanziari allo scopo di riclassificare la divisione Prosper in attività continuative dell’azienda all’interno della divisione EISD. Kodak fornirà un aggiornamento di questa riclassificazione in occasione della sua prossima relazione sui profitti trimestrali.

Nuove nomine…



Ma le novità non finiscono certo con questo annuncio; Randy Vandagriff, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della tecnologia UltraStream e delle attività nell’ambito della stampa digitale di Kodak a partire dal 2004, è stato nominato presidente della divisione EISD a partire dal 1 maggio 2017.

“È un momento incredibilmente emozionante per continuare a guidare la crescita del business inkjet di Kodak, così la tecnologia Ultrastream potrà affermarsi nell’ambito della produzione inkjet per la stampa commerciale, di imballaggi, di etichette e decorativa Lavoreremo nei prossimi mesi a stretto contatto con i nostri clienti Prosper per supportarli nella loro crescita, e anche con gli OEM per portare sul mercato la tecnologia Ultrastream”, commenta Vandagriff.

Vandagriff sostituirà Philip Cullimore che lascia Kodak per prendersi un anno sabbatico.

“E’ un piacere dare il benvenuto a Randy in questo nuovo ruolo. Con un’esperienza di 35 anni come innovatore nel settore inkjet, Randy ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie Ultrastream in nuovi mercati in crescita con i nostri OEM”, ha dichiarato Jeff Clarke, Chief Executive Officer di Kodak.

A seguito del congedo di Cullimore, Kodak ha anche annunciato una revisione della sua struttura interna. I progetti Micro 3D Printing all’interno della divisione Micro 3D Printing and Packaging (MPPD) saranno inseriti in una nuova divisione chiamata Advanced Materials and 3D Printing Technology (AM3D), che comprende anche le attività dell’attuale divisione Intellectual Property Solutions. La nuova divisione AM3D è guidata da Terry Taber, Chief Technical Officer, in qualità di presidente. Le crescenti attività nel settore Flexographic Packaging, già parte della divisione MPPD, saranno ora considerate come una divisione dedicata. La divisione Flexographic Packaging sarà guidata da Chris Payne, in qualità di presidente.

Gli effetti di questi cambiamenti saranno già evidenti nella relazione trimestrale di Kodak sul modulo 10-Q per il primo trimestre del 2017.