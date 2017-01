Kba-Flexotecnica: Christoph Müller subentra nella direzione a Claudio Bisogni

In linea con l’intento di Koenig & Bauer AG (KBA) di concentrarsi maggiormente sul mercato in espansione dei packaging, con la fine dell’anno si è avuto un avvicendamento nella direzione della società affiliata KBA-Flexotecnica S.p.A. di Tavazzano, nei pressi di Milano, specializzata nel settore di mercato dei packaging flessibili.

Con il 4 gennaio 2017, Christoph Müller, amministratore delegato della KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG, con sede all’interno degli head quarter di KBA a Würzburg, e membro della direzione del gruppo, ha accettato l’incarico di Managing Director di KBA-Flexotecnica S.p.A., che svolgerà insieme alle sue precedenti mansioni. Claudio Bisogni, che ha guidato l’impresa con grande dedizione prima e dopo il suo rilevamento da parte di Koenig & Bauer nel dicembre 2013, ha lasciato l’azienda alla fine del 2016 per intraprendere nuove strade professionali.

Con la nuova direzione di KBA-Flexotecnica S.p.A. si prevedono una maggiore collaborazione tra gli stabilimenti e un migliore sfruttamento delle risorse tecniche e del personale nella sede principale. Per l’anno venturo, Koenig & Bauer sta pianificando la costruzione di un centro dimostrazioni presso lo stabilimento di Würzburg, ottimamente raggiungibile dall’aeroporto di Francoforte, per creare possibilità di presentazione al passo con i tempi alle straordinarie rotative flessografiche di Tavazzano e ad altre linee di prodotti. Inoltre, se la domanda continua a crescere, si prende in considerazione anche il montaggio delle flessografiche a tamburo centrale costruite in Italia per i packaging flessibili.