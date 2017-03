KBA: al via i lavori per il nuovo centro demo a Würzburg per la stampa digitale e flessografica

A pohi mesi dalla cerimonia ufficiale per celebrare il 200° anniversario della Koenig & Bauer AG (KBA), che avrà luogo a settembre 2017, sono state gettate le fondamenta del nuovo centro demo presso la sede principale di Würzburg dedicato alla stampa digitale e flessografica. Lo scorso 14 marzo Claus-Bolza-Schünemann, presidente di KBA e Christoph Müller, presidente delle controllate KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG e KBA-Flexotecnica SpA, hanno posato la prima pietra del nuovo edificio.

Con una superficie di circa 2.100 mq e un investimento di oltre 6 milioni di € (comprese le infrastrutture tecniche, escluse le macchine da stampa) il progetto è davvero ambizioso. Alla presenza del sindaco di Würzburg, Bolza-Schünemann ha sottolineato nel suo discorso di apertura la contrazione dei mercati focalizzati sui media e il nuovo focus di successo del gruppo KBA, cioè i settori in crescita, come quello degli imballaggi, della stampa digitale e funzionale industriale. Il 70% del fatturato del gruppo è generato dal settore degli imballaggi in piena espansione. Würzburg è stata scelta come sede per il nuovo centro demo per consentire ai clienti provenienti dai mercati in espansione di raggiungere comodamente il centro dall’aeroporto internazionale di Francoforte.

Completamento perfetto del centro demo per le macchine offset a foglio e sistemi di finitura di Radebeul in Sassonia, nel nuovo centro demo in Franconia saranno operative una RotaJET, una macchina da stampa digitale per applicazioni commerciali, editoriali e stampa decorativa, una flessografica della controllata italiana KBA Flexotecnica che collabora con KBA-Digital & Web Würzburg per gli imballaggi flessibili, e una nuova flessografica a foglio di KBA-Digital & Web per la stampa diretta su cartone ondulato. Il centro sarà terminato nell’autunno del 2017. Oltre a dimostrazioni per i clienti, sono previste anche prove di nuove soluzioni.

Soluzioni per diversi mercati della stampa

“KBA-Digital & Web costruisce le più grandi rotative a getto d’inchiostro del mondo e in futuro anche macchine a foglio ad alte prestazioni per soddisfare la domanda crescente di imballaggi in cartone ondulato. La nostra filiale italiana KBA-Flexotecnica offre rotative flessografiche tecnicamente eccezionali per la stampa su film, carta e cartone leggero. Con un portfolio più ampio di altri produttori, il gruppo KBA offre soluzioni di stampa per quasi tutti i mercati. Nel nuovo centro demo vogliamo presentare e dimostrare i nostri sistemi per questi settori in crescita. Molti dei nostri clienti nazionali ed internazionali vogliono vedere le macchine in azione prima di decidere di investire. Ovviamente speriamo che questo importante investimento avrà un impatto positivo sulla nostra attività in questi mercati, del tutto nuovi per KBA”, ha concluso Bolza-Schünemann.