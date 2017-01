Iran Print-Pack 2016, OMET fa breccia in Medio Oriente

Tecnologia e conoscenza. Ecco le chiavi con cui OMET è entrata in Iran, uno dei mercati con le potenzialità più alte del Medio Oriente per il settore stampa e imballaggio. All’International Iran Print-Pack 2016 (Teheran 25-28 dicembre), il marchio OMET ha riscosso molto interesse. La presenza all’evento, tramite l’agente Naem – Global PCkaging, ha permesso di porre le basi per l’installazione di altre 4-5 macchine nel corso del 2017 e di consolidare la collaborazione con le istituzioni locali per una serie di corsi di formazione su temi d’attualità nel settore.

OMET è una delle prime aziende italiane ad entrare in Iran: con i suoi 70 milioni di abitanti, il Paese ha un’industria in continua crescita, con sistemi di comunicazione sempre più avanzati tra i quali hanno un peso rilevante la stampa, il packaging e prodotti e servizi correlati. Giunto alla sua 23esima edizione, l’International Iran Print-Pack si è confermato come l’evento più importante del settore con 520 espositori e un elevato afflusso di visitatori provenienti soprattutto da paesi medio-orientali e musulmani.

“Nei prossimi cinque anni questo mercato sarà uno dei più promettenti per la OMET – dice Naim Yavuz, agente OMET per l’Iran e la Turchia -. Vogliamo contribuire a dare slancio alla crescita e alla diffusione degli standard globali tramite la conoscenza, promuovendo corsi di formazione sulle tecnologie di stampa delle etichette insieme alle istituzioni locali”. I primi corsi riguarderanno la tecnologia anilox e la fustellatura, con attenzione particolare al problem solving.

OMET è anche sponsor di 4 borse di studio per gli studenti del primo corso accademico focalizzato sulla stampa di etichette, organizzato da IPIEU (Iran Print Industry Exporters Union) in collaborazione con il Color Research and Development Center (del Ministero Iraniano per la tecnologia, la scienza e la ricerca), la Camera di Commercio dell’Iran e il Ministero della cultura locale. Tra i temi trattati, tecnologie applicate al settore etichette, resine, stampa digitale, gestione dei colori, sostenibilità ambientale della produzione e visita ad alcune aziende del settore.

Questi corsi si affiancano a seminari di formazione sui trend internazionali del settore che la Camera di Commercio dell’Iran organizza in collaborazione con Tarsus Group, organizzatore di Labelexpo.