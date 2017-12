Innovazione nel mercato dell’imballaggio flessibile: la tecnologia laser protagonista

Negli ultimi anni il settore dell’imballaggio flessibile si è evoluto sotto la spinta di un consumatore sempre più esigente e informato.

Questo cambiamento tocca non solo i prodotti alimentari, ma coinvolge anche i settori dell’igiene personale, della pulizia della casa e degli alimenti per animali domestici

La tecnologia laser è protagonista di un indiscusso cambiamento. Data la sua versatilità, da oggi si possono fornire soluzioni di packaging innovative in grado di rispondere alle richieste che contraddistinguono la domanda, aggiungendo valore e personalità all’imballo.

SEI Laser, produttore di sistemi laser dal 1982, è uno dei principali riferimenti del mercato oltre che pioniere della tecnologia laser applicata nel packaging flessibile: cavalcando l’onda di un trend particolarmente in crescita (è stato registrato un tasso di incremento del 4,5% dal 2013 al 2018), l’azienda ha sviluppato sistemi specificatamente progettati per la lavorazione di film flessibili singoli e multistrato in differenti materiali.

A tu per tu con Matteo Maffeis, responsabile vendite di SEI Laser per il mercato del packaging flessibile

Dopo l’ultima intervista pubblicata in “Converter-flessibili-carta-cartone” marzo-aprile 2017, abbiamo incontrato a Labelexpo Europe 2017 Matteo Maffeis, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sullo stato della tecnologia laser applicata agli imballaggi flessibili.

Quali sono le applicazioni per le quali la tecnologia laser viene maggiormente richiesta?

“Le possibilità di applicazione restano infinite: dall’Easy-open al packaging finestrato, passando per la micro e macro-perforazione per garantire la freschezza degli alimenti e la cottura in piena sicurezza. L’applicazione più richiesta dal mercato si conferma l’imballo finestrato in carta, realizzabile grazie a Packmaster Cross Web.

Questo sistema, che utilizza un metodo di fustellatura laser digitale, permette di creare qualsiasi forma geometrica anche complessa nello stesso lotto di produzione, altrimenti non possibile da realizzare con un processo di fustellatura meccanico”.

Per quanto riguarda i sistemi di apertura facilitati?

“È un settore che sta crescendo in modo notevole. L’operatore oggi ha la possibilità di incidere superficialmente un materiale multistrato definendo con precisione il valore di micron da rimuovere. Questa applicazione laser garantisce un’apertura dell’imballo perfetta che non trova eguali nei metodi tradizionali”.