Innovazione e tecnologia: best practices nel settore del packaging in cartone ondulato

A Cibustec è andato in scena un interessante seminario su innovazione e tecnologia con la presentazione di alcune best practices ad opera di tre aziende italiane che si sono confrontate sul tema dell’innovazione nel packaging flessibile e in cartone ondulato. Per ragioni di spazi abbiamo pubblicato su Converter-flessibili-carta-cartone nov-dic 2016 i contributi dedicati all’imballaggio flessibile e su Converter&Cartotecnica nov-dic 2016 l’approfondimento sulle innovazione per il mondo del cartone

Cibustec, il salone delle tecnologie alimentari, all’interno del quale trovano spazio anche i produttori di packaging, tecnologie e materiali, nel corso dell’ultima edizione, che ha visto l’affluenza di 35.000 operatori, 40% provenienti dall’estero, in un’ottica di networking di filiera, ha ospitato il seminario “Innovazione, tecnologia esperienze a confronto” nel corso del quale Sada Packaging, Bioplast e Cellografica Gerosa hanno presentato i casi di successo realizzati nel campo degli imballaggi in cartone ondulato (Sada Packaging) e flessibile (Bioplast e Cellografica Gerosa). L’evento è stato moderato da Francesco Serravalle, co fondatore di Coworking Virvelle, un progetto che nasce con la finalità di promuovere l’integrazione di competenze condividendo conoscenze, esperienze e capacità. Al centro del dibattito il concetto di innovazione, e le competenze necessarie per rendere concreta l’idea, senza dimenticare gli aspetti di comunicazione al consumatore finale.

Innovazione aziendale, stato dell’arte e dinamiche evolutive: dalla tecnologia al prodotto

Il Gruppo Sada, composto da 5 aziende per un totale 95 milioni di € di fatturato, 355 dipendenti, 3 ondulatori, 17 linee di trasformazione cartone ondulato e 13 linee per la cartotecnica, vanta anche partnership sia a livello nazionale che internazionale per arrivare a servire, in maniera strutturata, mercati numericamente importanti, impossibili da raggiungere se presenti solo localmente. Ettore Veriani, R&D – Marketing Director del Gruppo, con un background di esperienze in aziende multinazionali del settore detergenza, cosmetica e alimentare, è stato chiamato dal management del gruppo per dirigere il team di R&D e Marketing nato per rispondere alla strategia di innovazione messa in campo dall’azienda, con l’obiettivo di unire in un unico gruppo il know-how di tutte le aziende, per fornire un supporto completo ai clienti e trasformare richieste ed esigenze in soluzioni funzionali e innovative. “Le richieste del mercato vanno anticipate e questo è possibile oggi solo proponendo soluzioni innovative”, dice Veriani, cedendo poi la parola a Valentina Sada, Marketing Manager del Gruppo nonché rappresentante della quinta generazione in azienda. “Innovazione e tecnologia sono sempre state alla base della filosofia del gruppo, storicamente legato al comparto del cartone ondulato e in un secondo momento interessato al mondo della cartotecnica per poter servire in maniera più completa i clienti”, dice Valentina Sada. Proprio dall’esigenza di rivolgerci al mercato della cartotecnica, viene portato avanti insieme agli ingegneri di BP Agnati il progetto Quantum, un ondulatore specifico per la microonda, installato come primo prototipo al mondo all’interno di Sada Packaging, stravolgendo completamente il mercato cartotecnico che con questo impianto può iniziare a ragionare in un’ottica post-print, cioè di stampa diretta sul foglio con un time to market dimezzato rispetto alla tecnologia pre-print. “Chi si ferma è perduto”, prosegue Valentina presentando l’ultimissimo investimento, un fustellatore rotativo Göpfert per la stampa in alta definizione a 7 colori, “e con questa nuova linea oggi garantiamo stampa e fustella in un unico passaggio a 10.000 fogli l’ora, fornendo un servizio più veloce e soprattutto prodotti di packaging con del valore aggiunto importante. Da qui è nato Cornerless®, un vassoio brevettato, che nello sfruttare al 100% la superficie di carico disponibile, riduce al minimo gli sprechi di materia prima”.

Con questa soluzione innovativa, che porta la firma dell’R&D del Gruppo Sada, si ha un risparmio di materiale piuttosto importante se paragonata a vassoi tradizionali. Il dente è formato da due strati di cartone e garantisce robustezza e stabilità. L’aerazione dei prodotti è nettamente migliorata grazie all’ampia finestratura garantita da questa soluzione, che risulta infine anche facilmente impilabile, migliorando anche gli aspetti legati alla logistica e al trasporto. “Man mano che il progetto Cornerless® avanzava ci accorgevamo dei numerosi plus garantiti da questa innovativa soluzione, motivo per il quale abbiamo deciso di registrare il brevetto, che speriamo sia solo il primo di una lunga serie”, conclude Valentina Sada.

Innovazione agroalimentare e formazione

L’economista agroalimentare Daniela Torresetti ha affrontato il tema dei finanziamenti per l’innovazione agrolimentare, premettendo che l’industria alimentare italiana comprende 54.400 imprese (385 mila addetti) con un fatturato complessivo di 132 miliardi di euro, di cui 29 derivanti dall’export; inoltre il comparto è anticiclico per eccellenza, infatti anche negli anni in cui la crisi mordeva di più, è riuscito a creare lavoro. L’oratrice ha citato Horizon 2020, il Programma Quadro dell’Unione Europea (UE) per la ricerca e l’innovazione relativo al periodo 2014-2020. I Programmi Quadro, di durata settennale, sono il principale strumento con cui l’Unione Europa (UE) finanzia la ricerca in Europa. Horizon 2020 unifica in un unico strumento finanziario tre programmi precedenti (2007-2013) finalizzati a supportare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Nell’ambito di Horizon 2020 presentiamo due progetti citati particolarmente interessanti per il nostro settore, citati dall’oratrice. Il progetto BIOCOMPLACK prevede il finanziamento di 2 mln di euro per un packaging alimentare innovativo, biodegradabile e compostabile con proprietà barriera migliorate. Si tratta di un progetto internazionale che nasce da un consorzio di due Grandi Imprese (Sapici Spa e Goglio North Europe BV), due SME’s (NaturePlast e Tecnopackaging) e un Istituto di ricerca (Packlab, Università di Milano) da quattro diversi Paesi UE, che insieme coprono l’intera filiera dell’industria del packaging alimentare. BIOCOMPLACK è un biopackaging per il cibo con tre punti principali di innovazione: l’utilizzo di nanocristalli di cellulosa (CNC), la struttura multistrato e il biopolimero PLA rinforzato con organoclays, che contengono conservanti alimentari naturali. Queste tre innovazioni sono atte a migliorare le proprietà di barriera all’ossigeno (più di 100 volte rispetto biopackaging comune) e vapore acqueo, nonché la shelf-life del cibo. BIOCOMPLACK avrà un forte impatto sulla società e sull’ambiente, contribuendo fortemente all’innovazione nel contesto economico UE. Anche il progetto (50.000 euro di finanziamento) dell’italiana Bio- PRO S.r.l. è importante. PAPER-P è una nuova tecnologia per sintetizzare bio-plastiche PHA di qualità molto elevata (98% di purezza) dagli scarti di materiale stampato, solventi di scarto e inchiostro. BIO-PRO Srl ha sviluppato un impianto collaudato di trasformazione (TRL6), quale prototipo per la lavorazione di circa 400 kg/anno di rifiuti di carta. Ivana Russiello, SFC (Sistemi formativi Confindustria) ha presentato i primi risultati del Progetto Europeo “Food for Growth”, coordinato da SFC, all’interno del Programma Erasmus Plus, per orientare la crescita del profilo professionale del tecnico e del tecnologo agroalimentare impegnati nello sviluppo di innovazione di prodotto e di processo, all’interno di PMI del settore agroalimentare. Il progetto ha previsto una fase di analisi su campo, rivolta a imprese e a enti di formazione e istruzione delle figure del tecnico e del tecnologo agroalimentare, volta a tracciare il coinvolgimento dei consumatori nelle pratiche di innovazione nel settore agroalimentare, rappresentato per lo più in Europa da PMI. I risultati emersi restituiscono un quadro ambivalente dell’innovazione, in particolare si rileva: una presenza dell’area R&D anche nelle PMI, che attivano collaborazioni più o meno stabili con altri enti di ricerca esterni all’azienda; un ricorso a processi di innovazione frequente, riferita soprattutto all’innovazione di prodotto per meglio rispondere ai trend di mercato, ma che resta frammentato. Comunque l’imballaggio diventa un mezzo preminente per veicolare valori innovativi del prodotto e scelte di produzione, quindi per comunicare l’innovazione del settore. Le nuove frontiere degli imballaggi consentono infatti di modificare la concezione dell’imballaggio come “costo” o come “un qualcosa che sta intorno a un prodotto”, trasformandolo in uno strumento “attivo” di comunicazione. Condizione affinché l’imballaggio diventi fattore attivo di comunicazione di innovazione (riferita al prodotto / processo) è la progettazione e la realizzazione di soluzioni integrate tra scelte di produzione, know how e informazioni condivise. Comunicare l’innovazione, anche attraverso l’imballaggio, non è un processo a valle o accessorio rispetto all’ideazione, alla realizzazione e commercializzazione del prodotto innovato.