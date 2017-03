In un unico spazio on line tutti i progetti di content marketing by Pixartprinting

Dal 2014 Pixartprinting trasforma idee creative in progetti originali di content creation che sfruttano il grande potenziale della comunicazione digitale, ottenendo un’importante retention e viralità, oltre a un’ampia copertura mediatica anche a livello internazionale. Queste emanazioni di pura ispirazione offerte dal leader della stampa online alla propria community di utenti e lovers hanno oggi un contenitore digitale dedicato. Un’area chiamata Container, disponibile in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e tedesco), a cui si accede in un solo clic dalla homepage di Pixartprinting.it. Uno spazio che ha anche le sembianze visive di un vero e proprio Container rosso, concepito per restituire il progetto nella sua completezza facendo da fil rouge al ricco patrimonio di contenuti, diffusi in rete anche attraverso mini siti dedicati, agevolandone così la fruizione e la condivisione.

“Per quanto caratterizzate da una forte identità specifica e per questo diverse tra loro, le nostre attività di content marketing sono accomunate da un’unica strategia a tutto tondo che consiste nel creare coinvolgimento ed elevare il brand alimentando la creatività del nostro pubblico composto in gran parte da professionisti della grafica e della stampa e ampliando la base di riferimento. – spiega Paolo Roatta, Amministratore Delegato Pixartprinting – È noto che i contenuti liquidi prendono la forma del contenitore in cui sono inseriti, ma Container non è una semplice scatola virtuale da riempire, è a sua volta un progetto in grado di conferire un ulteriore senso a quanto raccoglie”.

Nell’organizzare i contenuti, la prima release di Container propone una doppia chiave di lettura. L’area Città, attraverso effervescenti storytelling visivi, conduce alla scoperta delle capitali più conosciute attraverso percorsi inediti invitando a guardare il mondo con gli occhi della fantasia. Una passeggiata metropolitana può trasformarsi in un viaggio al centro del carattere tipografico o in un percorso a testa in giù nel paese delle meraviglie grafiche, offrendo spunti interessanti per la creazione di personalizzazioni e nobilitazioni. La sezione Design&Color raccoglie temi cari agli addetti ai lavori come la tipografia, la progettazione grafica e le tecniche di marketing, indagati da una prospettiva curiosa e coinvolgente. Uno spazio è riservato anche ai profili di contributor e influencer come fotografi, videomaker e copywriter, che prestano le loro competenze per la realizzazione dei progetti ideati dal reparto marketing di Pixartprinting.

Container è progettato per essere continuamente alimentato con i nuovi contenuti che scaturiscono dalle iniziative di content creation già in progress e che sempre più si legheranno a temi strettamente connessi al core business di Pixartprinting. Attività uniche nel loro genere e di cui il leader dell’Upload&Print è pioniere nel proprio settore.