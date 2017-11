IMS Deltamatic S.p.A. inaugura il suo nuovo sito produttivo in Italia

Il Gruppo IMS Deltamatic – a cui appartengono i brand GOEBEL IMS, ROTOMAC, DELTAMATIC, KASPER, DELTAMOULD e TURRA – ha di recente trasferito il reparto di lavorazioni meccaniche nel suo nuovo e innovativo stabilimento produttivo a Seriate (BG). A seguito della crescita esponenziale della domanda su tutti i brand, IMS Deltamatic S.p.A. ha aumentato la produzione con un nuovo stabilimento produttivo di 9.000 m2 al fine di continuare ad offrire ai propri clienti la massima qualità. Il nuovo sito produttivo di Seriate si trova vicino alla sede principale di IMS Deltamatic S.p.A., che opera nello stabilimento di Calcinate (BG). “E’ stata un’iniziativa molto ambiziosa che ha rappresentato una sfida per la sua reale ampiezza e complessità. Il sito industriale di Seriate è il prossimo passo strategico verso un futuro ricco di successi”, così ha dichiarato Daniele Vaglietti, Amministratore Delegato di IMS Deltamatic S.p.A.

Il nuovo stabilimento di Seriate ospita tutte le macchine utensili necessarie alla lavorazione dei pezzi che compongono le macchine di tutte le divisioni del Gruppo. Il sito produttivo ospita inoltre la divisione DELTAMOULD, il cui fatturato dal 2015 è cresciuto di oltre il 30%. Tale divisione è il fornitore principale di stampi a gravità e a bassa pressione, e annovera tra i suoi clienti il leader mondiale nella produzione di sistemi frenanti oltre ad altre fonderie leader nei propri settori di riferimento.

Lo spostamento al nuovo sito produttivo di Seriate si è concluso nel 2017 dopo un rinnovamento generale dell’immobile includendo anche il rifacimento dell’impianto elettrico, del sistema di condizionamento e dell’infrastruttura informatica. L’obiettivo è stato quello di creare un sito produttivo molto efficiente e all’avanguardia con moderni spazi di lavoro ed elevati standard di sicurezza e sostenibilità.

Oggi il sito produttivo di Seriate con i suoi 60 dipendenti ospita diverse aree di lavorazione meccanica e controllo dimensionale, un moderno centro logistico e posti di lavoro e sale riunioni moderne. Sono installate oltre 40 macchine utensili dalle alte prestazioni come il prestigioso centro di lavoro a 5 assi Mikron HPM 1850 U. Il parco macchine CNC è composto da brand di alto livello come Hermle, Mikron, Mazak, Alesamonti, Soraluce, DMG Mori e Doosan includendo macchine CNC di ultima generazione per alesatura, fresatura, tornitura, … Grazie a più di 12 carriponte con capacità fino a 32 ton ciascuno, si raggiunge inoltre un volume di carico decisamente importante. A garantire la massima qualità dei pezzi lavorati, l’area di controllo dimensionale opera con moderne macchine per l’ispezione finale dei componenti lavorati internamente.

Per ottimizzare ulteriormente i processi produttivi l’Ufficio Progettazione si avvale delle soluzioni CAM di Autodesk e dei più moderni sistemi CAD 3D permettendo non solo di soddisfare completamente le richieste specifiche dei propri clienti ma anche di garantire una catena di approvvigionamento snella e una produzione affidabile just-in-time secondo i bisogni del mercato.

Investimenti continui in tecnologia, formazione e un team affiatato sono gli strumenti per garantire un servizio impeccabile ai clienti del Gruppo IMS Deltamatic in termini di affidabilità, coerenza e risultati.

“Con i nostri nuovi siti produttivi ora possiamo capitalizzare le sinergie tra le nostre unità di business. Attraverso un’allocazione efficiente di risorse e competenze e un uso ottimale dei nostri macchinari, possiamo offrire allo stesso tempo qualità eccellente e altissime performance. Con questo aumento della capacità produttiva ci aspettiamo inoltre di espandere il nostro portafoglio clienti”, spiega Daniele Vaglietti. Grazie alla sua vasta superficie e alla capacità logistica, il sito di Seriate non solo permette oggi un processo produttivo altamente efficiente ma offre anche spazio per un’ulteriore crescita strategica del Gruppo IMS Deltamatic.

IMS Deltamatic S.p.A. è il punto di riferimento internazionale nella produzione di macchinari tecnologicamente avanzati e nella fornitura di soluzioni tecniche all’avanguardia. Dal 1851 IMS Deltamatic sviluppa macchinari tecnologicamente avanzati adatti a soddisfare i bisogni delle aziende del Converting e dell’Automotive.

Con i suoi brand GOEBEL IMS e ROTOMAC, IMS Deltamatic S.p.A. produce con successo macchinari per l’industria del Converting. GOEBEL IMS è leader nella fornitura di taglia-ribobinatrici, avvolgitori, svolgitori e goffratori per l’industria primaria e per il converting di carta e cartone, film, foglio di alluminio, carta per sigarette e materiali per imballaggio asettico. ROTOMAC è specializzata nella produzione di ribobinatrici e macchine accessorie per la produzione di rotoli di foglio di alluminio, film e carta forno per uso domestico e professionale.

Il Gruppo IMS Deltamatic è da tempo partner dell’industria dell’Automotive con i suoi brand DELTAMATIC e KASPER. DELTAMATIC realizza macchinari per termoformatura di interni automobilistici, come per esempio fondo vettura, rivestimento bagagliaio, passaruota, cappelliera, isolanti per cofano, … KASPER è un fornitore importante di sistemi CNC, orizzontali e verticali, di alta precisione, per la tornitura, fresatura e foratura di parti complesse come ingranaggi, alberi e bielle, …

Il Gruppo IMS Deltamatic opera inoltre con il brand DELTAMOULD nella costruzione di stampi per fusioni di alluminio di pezzi complessi e con il brand TURRA nella costruzione di presse verticali ad iniezione per il co-stampaggio di materiale plastico su inserti metallici.

Il Gruppo IMS Deltamatic con 340 dipendenti e un fatturato previsto per il 2017 di circa 70 milioni di Euro opera con 4 siti produttivi di cui due in Italia, uno in Germania e Stati Uniti ed un ufficio commerciale per l’assistenza tecnica in Cina.