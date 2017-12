Il progetto è FICO! Carlo Ratti Associati sceglie il Gruppo Masserdotti per l’Area del Futuro

Ancora una volta la qualità del Made in Italy è sotto i riflettori di tutto il mondo con l’inaugurazione di FICO Eataly World, progettato con la mission di raccontare l’eccellenza enogastronomica e la bellezza dell’agroalimentare italiano. Per chi ancora non avesse avuto occasione di andare a visitare “La città dedicata al cibo”, dalla risonanza mediatica è facile intuire che si tratta di un’opera grandiosa, un progetto imprenditoriale d’eccellenza e di grande rilevanza internazionale. FICO si sviluppa su 100.000 mq di superficie, suddivisa in 5 aree tematiche. All’interno della Didattica, proprio al cento del parco, si trova l’Area del Futuro con la giostra multimediale interattiva “L’Uomo e il Futuro – Hortus” che offre un percorso immersivo nel mondo dell’agricoltura idroponica progettata e realizzata dallo Studio Carlo Ratti Associati (CRA), realtà di spicco nel mondo dell’architettura e design, che tra gli altri ha firmato progetti prestigiosi come il “Future Food District” per Expo 2015 e il “Supermarket of the future” inaugurato quest’anno a Milano. Per affrontare l’ennesima sfida sotto gli occhi del pubblico internazionale, CRA ha scelto come partner tecnico per la comunicazione visiva, la realizzazione delle stampe e il relativo allestimento nell’Area del Futuro il Gruppo Masserdotti, la cui esperienza consolidata e l’affidabilità per la gestione di queste commesse è riconosciuta nel mondo retail e non solo.

Centro di produzione di stampa digitale di grande formato all’avanguardia a livello europeo, il Gruppo Masserdotti opera in qualità di partner industriale per la realizzazione di progetti di comunicazione visiva a valore aggiunto. Come ha fatto collaborando con CRA, dalla selezione accurata dei materiali di stampa all’installazione in loco, realizzando prespaziati e scritte in forex intagliato e producendo centinaia di mq di grafiche adesive Wall Wrap specifiche per pareti. Per garantire stampe ad altissima qualità è stata utilizzata la tecnologia HP Latex, scelta per le prestazioni eco-friendly idonee all’utilizzo indoor e particolarmente in linea con l’anima green di FICO.

L’Area del Futuro è stata ideata con l’obiettivo di unire il rispetto della tradizione alimentare con lo spirito di innovazione, dando vita a scenari futuri. I visitatori saranno coinvolti in un innovativo progetto di educazione alimentare e potranno coltivare direttamente il proprio cibo, piantando i propri semi per poi seguirne la crescita giorno dopo giorno tramite una app. È lo stesso Carlo Ratti, titolare dello studio CRA, che spiega le finalità perseguite: “Offrendo la possibilità di osservare la crescita, dal germoglio alla pianta, sarà un po’ come scoprire la magia della vita”.

“Essere coinvolti in una commessa di questa portata dallo Studio Carlo Ratti Associati, sinonimo di avanguardia a livello mondiale, è un’ulteriore conferma della nostra volontà di trasferire ai clienti affidabilità, serietà, puntualità e competenza. Asset che si traducono in un servizio che dalla mera stampa si orienta alla consulenza specializzata”, commenta Alberto Masserdotti, CEO dell’omonimo Gruppo. “Inevitabile riconoscere che arricchire il nostro portfolio con il coinvolgimento in un progetto unico a livello mondiale come FICO Eataly World consolida il nostro obiettivo di proporci come eccellenza Made in Italy a servizio della visual communication”.